澤倫斯基將出傳記！ 前美國防官員盛讚：普羅大眾都應認識他

《澤倫斯基:不太可能對抗普廷且團結世界的英雄》新書封面。(圖擷取自amazon官網)

2022/04/20 11:11

〔即時新聞/綜合報導〕自俄羅斯2月底入侵烏克蘭後,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)不屈不饒地守衛國家,沉著地以外交手段向各國求援,令人印象深刻。而美國出版商《雷格納里》(Regnery Publishing)本月將推出澤倫斯基的傳記,一窺這位「抗俄英雄」的方方面面。

據美媒《福斯新聞》獨家報導,美國出版商《雷格納里》本月推出一本名為《澤倫斯基:不太可能對抗普廷且團結世界的英雄》(Zelensky: The Unlikely Ukrainian Hero Who Defied Putin and United the World,暫譯)的書籍,詳細描繪他的生平,同時娓娓道來這位戰時總統,如何成為世界上最享譽盛名的政治家。

為了表達力挺,前美國國防情報局(DIA)官員考弗勒(Rebekah Koffler)也親自為澤倫斯基的新書寫序,她評價道:「始自童年時期,這本書記錄澤倫斯基從知名喜劇演員起,蛻變為『俄羅斯進犯烏克蘭』後,捲入戰爭的世界領袖。」

考弗勒認為,烏克蘭與美國間日益緊密的外交關係,將能讓澤倫斯基協助制定歐洲地區未來的國家安全政策,美國的普羅大眾應該知道他是誰,並了解他是如何帶領自己的國家,度過這個最大的危機。

