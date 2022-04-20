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    澤倫斯基將出傳記！ 前美國防官員盛讚：普羅大眾都應認識他

    《澤倫斯基：不太可能對抗普廷且團結世界的英雄》新書封面。（圖擷取自amazon官網）

    《澤倫斯基：不太可能對抗普廷且團結世界的英雄》新書封面。（圖擷取自amazon官網）

    2022/04/20 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不屈不饒地守衛國家，沉著地以外交手段向各國求援，令人印象深刻。而美國出版商《雷格納里》（Regnery Publishing）本月將推出澤倫斯基的傳記，一窺這位「抗俄英雄」的方方面面。

    據美媒《福斯新聞》獨家報導，美國出版商《雷格納里》本月推出一本名為《澤倫斯基：不太可能對抗普廷且團結世界的英雄》（Zelensky: The Unlikely Ukrainian Hero Who Defied Putin and United the World，暫譯）的書籍，詳細描繪他的生平，同時娓娓道來這位戰時總統，如何成為世界上最享譽盛名的政治家。

    為了表達力挺，前美國國防情報局（DIA）官員考弗勒（Rebekah Koffler）也親自為澤倫斯基的新書寫序，她評價道：「始自童年時期，這本書記錄澤倫斯基從知名喜劇演員起，蛻變為『俄羅斯進犯烏克蘭』後，捲入戰爭的世界領袖。」

    考弗勒認為，烏克蘭與美國間日益緊密的外交關係，將能讓澤倫斯基協助制定歐洲地區未來的國家安全政策，美國的普羅大眾應該知道他是誰，並了解他是如何帶領自己的國家，度過這個最大的危機。

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