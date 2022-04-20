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    索羅門為何成為美中最新戰場？ 美資深外交官分析關鍵原因

    中國與索羅門群島正式簽署安全協議，坐實了周邊國家與西方陣營此前的擔憂。（美聯社檔案照）

    中國與索羅門群島正式簽署安全協議，坐實了周邊國家與西方陣營此前的擔憂。（美聯社檔案照）

    2022/04/20 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與索羅門群島正式簽署安全協議，坐實了周邊國家與西方陣營此前的擔憂，美國及鄰近盟友未來料將持續在該地區與中國隔空角力，對此有外媒刊文引述專家說法，分析索羅門群島成為美中地緣政治較量最新戰場的關鍵原因。

    《美國之音》刊文指出，中國外交部發言人汪文斌19日宣布，中索兩國外長已正式簽訂安全合作協議，美國與地區盟友澳洲則對此表達擔憂，強調未來將持續加強與該地區的聯繫，「確保美國及盟友的關係在印太地區帶來繁榮、安全與和平」。

    美國在該區域最大盟友澳洲與索羅門群島過往有著長期的執法與安全關係，索國去年11月爆發反中示威時，自海外派駐該國首都的多國維和部隊就是由澳洲領軍。

    《美國之音》進一步訪問到美國資深外交官，曾派駐索羅門群島、巴布亞紐幾內亞與萬那杜等國家作為美國大使的艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray），後者介紹了索國作為「美中外交競爭戰場」的原因。

    艾伯特格雷表示，索羅門群島位處地方樞紐，是整個太平洋南部地區大量貨物運輸的中轉站，不僅對貨運航行扮演要角，對空中運輸也很重要，她說，要北上前往亞洲的紐澳航班，與美國飛往南太平洋的飛機都得經過該地區。

    艾伯特格雷補充，索國附近海域產出了全球一半以上的鮪魚，「因此，確保漁船在該地區的航行自由也是至關重要的」。

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