中國武肺延燒21省 單日再增近2萬本土病例

中國昨日新增本土病例2753例，以及1萬7066例無症狀感染，單日新增1萬9819例本土案例，疫情遍及21省。（歐新社）

2022/04/20 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2753例，以及1萬7066例無症狀感染，單日新增1萬9819例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等21省。其中有1萬8901例本土案例在上海，占整體比例超過95%，且單日再增7例死亡。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診2761例，包含境外移入8例，本土新增2753例。本土中包含上海2494例、吉林133例、黑龍江45例、江西25例、廣東14例、山西9例、江蘇8例、浙江8例、陝西5例、河南3例、湖南3例、北京2例、福建2例、河北1例、青海1例。其中上海新增7例死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬7166例，其中境外移入100例，本土1萬7066例，本土包含上海1萬6407例、吉林262例、江蘇95例、河北61例、安徽48例、浙江47例、黑龍江28例、江西28例、山東25例、山西21例、河南13例、遼寧9例、廣東6例、廣西6例、雲南5例、湖北4例、青海1例。

中國衛健委也指出，截至4月19日24時，中國累計確診19萬1112例，累計死亡病例4655例，現有確診病例3萬773例當中，有116例是重症病例。

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