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    俄軍對亞速鋼鐵廠下最後通牒 拜登將再軍援8億美元（不斷更新）

    俄軍對亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍發出最後通牒。（路透）

    俄軍對亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍發出最後通牒。（路透）

    2022/04/20 09:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月20日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊拜登、英國首相強森和加拿大總理杜魯道在視訊會議中達成，將提供更多重型火砲給烏克蘭。

    ＊德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，雖然德國軍隊武器庫存已用盡，但德國將出資和軍火商及其他國家合作，提供烏克蘭更多武器。

    ＊五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，烏克蘭已收到一批額外軍機，另有零件供他們修復受損飛機，可運作的戰鬥機甚至超過2週前的數量。

    ＊《路透》報導，一名不願透露姓名的美國官員表示，美國總統拜登（Joe Biden）預計在幾天內宣布對烏克蘭另一項軍事援助計畫，規模與上週宣布的8億美元（約234億台幣）相當。

    ＊俄羅斯國防部對馬立波亞速鋼鐵廠內守軍發出「最後通牒」，要求守軍從莫斯科時間20日下午2點（台灣時間20日晚間7點）投降。

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