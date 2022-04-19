軍情動態》掌握共軍動靜 美軍海監船高強度監控巴士海峽

勝利級海洋監視船可以在全世界範圍內執行任務，確保美海軍5支艦隊的水下作戰、反潛作戰行動。圖為其中的「忠誠號」（USNS Loyal T-AGOS-22），採用小水面雙船體（SWATH）設計。（圖片取自McDermott Shipyards官網）

2022/04/19 21:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國6名跨黨派議員14日抵達台灣訪問，中國解放軍東部戰區隔日即宣布出動海空軍力量在「東海當面和台島周邊」組織聯合戰備警巡，並演練對海突擊等，以示警告，美軍除15日則出動KC-135加油機和P-8A海神式海上巡邏機等在巴士海峽進行空中加油演練，中國方面證實，美軍近期還派出「勝利級」海洋監視船，在巴士海峽進行高強度偵查。

長期追蹤美軍動態的中國半官方組織「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）18日表示，3月15日以來，美國海軍「忠誠號」海洋監視船（USNS Victorious，T-AGOS-22，也稱為水聲監聽船），船一直在巴士海峽以東海域高強度活動，4月18日剛剛結束作業。

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SCSPI稱，的美軍海洋監視船主要有5艘，「勝利號」、「能幹號」、「有效號」、「忠誠號」、「無暇號」，這5艘海洋監視船在2021年都曾先後前往南海展開高強度作業。而且時間累計有372天，也就是說，平均每天都有美軍海洋監視船出航南海，幾乎可以說是沒有「空窗期」。

SCSPI上月在一份份名為「2021年美軍南海軍事活動不完全報告」的年度報告中也提到，2021年，美軍先後派遣4個航空母艦打擊群，2個兩棲戒備群，以及11艘核潛艦等進入南海，粗略計算共進行了1200次空中偵察行動，95次演習，12次穿越台灣海峽。

「忠誠號」所屬的勝利級海洋監視船，號稱美軍監視船中的「勞斯萊斯」，是美國海軍第一艘大型小水面雙船體（SWATH）水聲監聽船，利用拖曳線列陣聲吶收集水聲數據，可以在全世界範圍內執行任務，確保美海軍5支艦隊的水下作戰、反潛作戰行動

勝利級海監船安裝了範圍廣泛的中央數據採集系統（CDAS），用以支持耐波性，船舶運動，水動力，結構以及聲學試驗，是一艘在何時間、任何海況都可航行的船艦。

美軍「忠誠號」近期的航行軌跡。（圖取自SCSPI）

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