法國、義大利重開駐基輔大使館 西班牙也將跟進

法國、義大利等國已經重新開放位於烏克蘭首都基輔的大使館，讓外交人員恢復在基輔辦公，圖為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky，中）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi，右）。（歐新社、美聯社；本報合成）

2022/04/19 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭將近2個月，在入侵初期，不少國家考量安全因素，將大使館與外交人員撤往烏克蘭西部利維夫（Lviv）等較安全的城市，但隨著戰況演變，法國、義大利等國已經重新開放位於烏克蘭首都基輔的大使館，讓外交人員恢復在基輔辦公。

綜合外媒報導，法國駐烏克蘭大使德龐森（Etienne de Poncins）18日上午向法國新聞廣播電台（FranceInfo）表示，法國已經重新開放駐基輔大使館，他本人也已經回到基輔。德龐森認為，目前基輔的安全情勢「尚可接受」，但他強調，法國國民仍應暫時避免造訪這座飽受戰火摧殘的城市。

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同時，義大利也已經在18日重新開放駐基輔大使館，讓外交官們回到基輔辦公。俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，義大利與大多數國家相同，都將外交人員撤往烏克蘭西部的利維夫市。如今隨著俄羅斯從基輔周邊撤軍，將主要兵力調往烏克蘭東部後，外交人員也陸續回到基輔。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）18日也宣布，西班牙將跟隨法國、義大利等國家的腳步，在「未來幾天內」重新開放駐基輔大使館，展現西班牙對烏克蘭人民的支持與承諾。

根據烏克蘭外交部統計，目前包含法國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、土耳其、捷克、斯洛維尼亞、梵蒂岡、摩爾多瓦、喬治亞、伊朗、哈薩克、塔吉克、土庫曼等16個國家以及歐盟的外交官，都已經恢復在基輔的工作。

法國、義大利等國重新開放位於烏克蘭首都基輔的大使館。圖為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（美聯社）

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