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    俄軍黑海艦隊又損失大將！ 官方證實登陸艦上尉指揮官陣亡

    黑海艦隊總部所在的塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫向俄國官媒證實，大型登陸艦凱薩庫尼科夫號的指揮官奇爾瓦上尉，在俄軍暫時佔領的別爾江斯克港口陣亡。（圖取自推特）

    黑海艦隊總部所在的塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫向俄國官媒證實，大型登陸艦凱薩庫尼科夫號的指揮官奇爾瓦上尉，在俄軍暫時佔領的別爾江斯克港口陣亡。（圖取自推特）

    2022/04/19 17:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊又損失一名高階將領，黑海艦隊總部所在的塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）向俄國官媒證實，大型登陸艦凱薩庫尼科夫（Caesar Kunikov）號的指揮官奇爾瓦（Alexander Chirva）上尉，在俄軍暫時佔領的別爾江斯克港口（Berdyansk）陣亡。

    綜合外媒報導，烏克蘭軍方上月24日向亞速海畔（Azov Sea）別爾江斯克港內的俄軍黑海艦隊發動攻擊，被攻擊之一的凱薩庫尼科夫號，傳出其指揮官奇爾瓦陣亡，俄國則證實奇爾瓦已喪命，也發布他的訃聞，但未公布死因。

    黑海艦隊總部所在的塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫向俄羅斯官媒《塔斯社》證實奇爾瓦的死訊：「我們今天與克盡職責的奇爾瓦艦長做最後的告別，他的表現將永被銘記。」但並未透露奇爾瓦死亡的確切時間，《塔斯社》則稱奇爾瓦是為了救其他士兵才喪命。

    外媒推測，奇爾瓦應是死於烏軍上月24日的攻擊行動中，當時俄羅斯海軍的「奧爾斯克號」（Orsk）、「薩托夫號」（Saratov）、「凱薩庫尼科夫」和「新切爾卡斯克號」（Novocherkassk）遭到烏軍襲擊而受到不同程度的毀損，「薩托夫號」指揮官赫羅姆琴科夫（Vladimir Khromchenkov）中校就傳出送醫不治。

    另外，上月俄國海軍黑海艦隊副司令巴利（Andrei Nikolayevich Paly）在俄軍進攻亞速海港市馬立波（Mariupol）時陣亡，據稱他是第一位在烏俄戰爭中喪命的俄國海軍高階軍官。

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