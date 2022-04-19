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    白宮：拜登未計劃前往基輔 考慮重開美駐烏克蘭大使館

    美國總統拜登。（法新社）

    美國總統拜登。（法新社）

    2022/04/19 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事邁入第55天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前曾敦促美國總統拜登（Joe Biden）親自前往烏國訪問。對此，白宮18日指出，拜登並未考慮親赴基輔（Kyiv）參訪，但證實將考慮重新開放「美國駐基輔大使館。」

    綜合外媒報導，針對美國總統拜登親自訪問烏克蘭一事，美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）18日回應時指出：「讓我重申，總統並未有前往（基輔）的計劃。」

    報導指出，美國高層正在考慮派遣內閣級高階官員作為代表，前往烏國首都基輔訪問，而被點名的潛在人選包含了國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。

    報導提到，拜登上週被記者問及高官出訪基輔一事時，曾脫口而出回答「我們正在決策中」（we’re making that decision）；而當記者追問他本人是否會親赴烏克蘭參訪時，他竟脫口而出回了「是的」，讓事情變得十分混亂。

    對此，莎琪也再次重申：「如果有美國官員要去基輔，出於安全理由，我們不會從這裡或任何地方，透露政府的哪位官員、是否要前往烏克蘭以及何時出發。」

    此外，莎琪也證實，美國駐基輔大使館（the US embassy in Kyiv）有望重新開放，但她並未給出具體時間表。

    據報導，英國首相強森（Boris Johnson）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）及拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）等歐洲國家領袖，已親自前往基輔拜會澤倫斯基。

    美國白宮新聞秘書莎琪（見圖）指出，拜登並未考慮親赴基輔（Kyiv）參訪，但證實將考慮重新開放「美國駐基輔大使館。」（路透）

    美國白宮新聞秘書莎琪（見圖）指出，拜登並未考慮親赴基輔（Kyiv）參訪，但證實將考慮重新開放「美國駐基輔大使館。」（路透）

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