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    美政府認了 將撤銷大眾運輸口罩強制令

    美政府將撤銷大眾運輸口罩強制令。示意圖。（彭博）

    美政府將撤銷大眾運輸口罩強制令。示意圖。（彭博）

    2022/04/19 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診超過8000萬例，死亡近百萬皆為全球最嚴重，但國內對於各種強制性防疫措施始終爭論不休。如今美聯邦法院裁定，政府發布的大眾運輸口罩強制令違法。美政府雖打算對法院決議採取應對措施，但也表示官方目前無權要求民眾搭乘交通工具時戴口罩。

    《路透》報導，一名美政府官員表示，儘管有關單位正在評估下一階段的可能措施，但法院的最新裁定，意味著美國疾病管制與預防中心（CDC）的公共運輸口罩強制令失效。

    官員說，「此刻，運輸安全管理局（TSA）的安全指令和緊急修正條款，不會再強制要求搭乘大眾運輸或在運輸站內戴口罩。」不過美政府仍能尋求上訴或其它緊急措施延長強制令的效力。CDC也仍會持續建議民眾在密閉運輸空間內戴口罩。

    CDC去年2月3日頒布大眾運輸工具上的強制口罩令並延續至今。佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）在長達59頁的裁決書中表示，強制口罩令的授權超出了CDC的法定權限，且CDC也無法充分解釋這項決定。

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