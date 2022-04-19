上海推「社會面清零」大轉彎？ 外媒整理最新關注重點

上海封城，民不聊生。（路透）

2022/04/19 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，政府堅持動態清零政策而祭出封城措施，已引起廣泛民怨，當局日前宣布本週三（20日）前實現「社會面清零」，被認為是為企業復工作準備，但也遭疑是抗疫政策將現大轉彎的跡象。

《美國之音》刊文指出，自這輪疫情爆發以來，上海實施嚴格封城措施，力道不斷增強，不僅一般民眾吃喝成了問題，部分病患更因缺醫斷藥而受害死亡，上海浦東新區政府上週六（16日）發布「告全體居民書」，承認封控以來人民做出的犧牲與代價，並宣稱若此時放棄，一切犧牲與努力都將付諸流水。

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然而由人民付出的這份慘重代價，似乎未能讓當局如願根絕疫情，上海市政府的防疫目標已自「動態清零」悄悄轉換成「社會面清零」，意即「讓病毒不在隔離區外傳播」，後續預期將有一系列部分解封措施，被認為是在為當地企業復工復產做準備。

文章指出，上海市民被政府用作強硬封城措施下的棄子，如今面對當局為復工而轉彎的情況，綜合考量當地疫情並未因封城而受控，人民的犧牲與努力恐如當局所說的「付諸流水」。

上海這輪疫情引人關注的重點之一，便是Omicron變異株帶來極低的重症與死亡率，但當局卻不顧人民死活與龐大的經濟代價執意清零，施政合理性一直受到國際質疑，有不少聲音指出，由於中國國家主席習近平親自指導清零政策，上海不得不套用此一做法以免被視為打臉習近平，進一步影響後者追尋第3任期的布局。

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