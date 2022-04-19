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    中國罕見高官勘疫造假被抓包 他懷疑上海故意讓中央難看

    中國國務院副總理孫春蘭（左4）被爆在上海一棟大樓的樓頂擺拍作秀。（圖翻攝自微博）

    中國國務院副總理孫春蘭（左4）被爆在上海一棟大樓的樓頂擺拍作秀。（圖翻攝自微博）

    2022/04/19 08:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，該國國務院副總理孫春蘭宣稱到老舊社區了解疫情，卻被發現造假，躲在一棟大樓樓頂聽簡報擺拍，對此《產經新聞》台北支局長矢板明夫撰文，推測造假三個理由。

    矢板明夫指出，第一個理由是怕群眾不滿，跑來嗆聲，導致局面不好收拾，他推估孫春蘭也知道強制清零引發民怨，因此不敢面對群眾怒火。第二個理由是孫春蘭自己怕染疫，矢板明夫表示，他曾聽過一位中共元老說過：「共產黨幹部是最會照顧自己的一群人」，孫春蘭因為回北京後可能與領導人習近平接觸，不敢以身犯險。

    最後一個理由是孫可能被上海官員算計，她以欽差大臣的身分前往上海，立刻否定當地之前的防疫政策，清零搞到民不聊生，他推測上海當地官員有很多人心懷不滿。

    矢板明夫表示，中共擅長造假，這次輕易被抓包，顯得團隊太不專業，這次流出的照片是以望遠鏡頭攝影，如果沒有事先安排，做到並不容易。

    矢板明夫懷疑，中共的行政團隊危機處理能力並不差，這一次很多地方都在封城，但上海的應對最為荒腔走板，「不排除當地幹部集體躺平，故意讓中央難看」。

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