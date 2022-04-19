上海封城孩嘆媽媽「一碰就炸」 抽衛生紙放骨頭也被罵

上海長期高壓封控引發民怨，中國網路流傳，有孩童用文字寫下，由於物資缺乏，媽媽非常緊繃，甚至動不動就發怒。（圖擷自網路）

2022/04/19 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日全面爆發，上海長期高壓封控引發民怨，中國網路流傳，有孩童用文字寫下，由於物資缺乏，媽媽非常緊繃，甚至動不動就發怒，讓小孩直呼「病毒再不清零，媽媽的溫柔就清零了。」

中國近期疫情急遽升溫，上海的確診數更屢創新高，在嚴格管控下民眾缺乏物資，引發許多民怨，網路近日更流傳，有小孩寫下一篇作文「一碰就炸的媽媽」，內容描述原本溫柔的媽媽，最近卻因為一些「眾所周知的原因」，變得一碰就炸。小孩表示媽媽每天都得上網搶菜，爸爸主動下廚幫忙，不料在煮湯時往鍋裡扔了4個扁尖，隨即遭媽媽怒罵「你為什麼要把所有的扁尖都用掉？」爸爸雖反駁媽媽剛才也用了3顆番茄做番茄炒蛋，但遭到媽媽回擊：「現在番茄還買得到，你讓我上哪兒給你找扁尖去啊？！」

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作文中也提到，過沒幾天媽媽又發怒了，這次是因為爸爸抽了2張衛生紙來放骨頭，讓媽媽大罵「吐骨頭為什麼要用紙巾，為什麼不用盤子？」爸爸雖表示家中有買到一箱新的衛生紙，但仍遭媽媽怒斥「誰知道小區要封到什麼時候，要是紙巾用完了，你用什麼擦屁股，用盤子嗎？」

相關情節引發網友迴響，紛紛感嘆這篇作文真實地描繪出上海爸爸及上海媽媽的特點，直呼「語言生動，人物形象逼真，寫出了真情實感。」

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