遏阻中國勢力南太平洋擴張 坎貝爾率美高官赴索羅門

值索羅門群島正準備和中國正式簽訂安全協議之際，白宮印太事務協調官坎貝爾本週將率領代表團親赴索羅門群島訪問，以遏阻中國在南太平洋地區擴張影響力。（路透資料照）

2022/04/18 20:08

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透報導，值索羅門群島正和中國簽訂安全協議之際，美國白宮週一表示，白宮印太事務協調官坎貝爾（ Kurt Campbell）和美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）本週將率領代表團親赴索羅門群島，以遏阻中國勢力擴張至南太平洋島國的安全顧慮。

白宮國安會聲明指出，坎貝爾和康達將率領一代表團，成員包括美國國防部、美國國際開發總署（USAID）官員在內，訪問索羅門群島、斐濟、巴布亞紐幾內亞等3國，「代表團將和（索羅門群島）政府高層官員會談，確保我們夥伴關係橫跨太平洋島嶼和印太地區，實現繁榮、安全及和平」。該聲明未說明此行日期。

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根據聲明，坎貝爾和康達率領的訪問團也將在夏威夷停留，「諮詢我們資深軍事官員和美軍印太司令部的區域夥伴」。

索羅門群島和中國官員3月已草簽雙邊安全協議，但兩國尚未正式簽署，澳洲、紐西蘭、美國與部分太平洋島國都擔憂此份協議會讓中國在距離澳洲不到2000公里的索羅門群島駐軍，批評索中此舉是破壞區域穩定。

在區域多國反彈聲浪傳出後，索羅門群島政府表示，它不會允許中國在該國設立軍事基地。

美國今年2月宣布將會在索羅門群島開設大使館，這是拜登政府致力承諾把更多外交和安全資源投入印太地區的一環，以對抗中國力圖在本區發揮更大影響力。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）先前直言，中國希望在索羅門群島取得軍事立足點，包括在巴布亞紐幾內亞取得一個「軍港」。

中國2018年提議在巴布亞紐幾內亞重建一個海軍基地，不過巴國最後決定讓澳洲來開發該基地。

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