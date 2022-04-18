烏克蘭啟動加入歐盟程序！ 預計6月獲得候選國地位

烏克蘭已完成加入歐盟的「問卷調查」，加入歐盟程序正式啟動。圖為歐盟執行委員會主席馮德萊恩（左）及烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（歐新社）

2022/04/18 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭加入歐盟在申請進程上有重大進展！烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）17日表示，烏克蘭已完成加入歐盟的「問卷調查」，加入歐盟程序正式啟動，烏克蘭預計在歐洲理事會6月的會議上可取得候選國地位。

根據《路透》報導，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月8日訪問基輔時期將問卷親手交給澤倫斯基，並承諾俄羅斯入侵烏克蘭後，會加速討論烏克蘭加入歐盟的相關流程。

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卓夫科瓦17日接受烏克蘭公共廣播電台訪問時提到，烏方已完成入盟問卷調查，歐盟執委會必須對烏克蘭成為歐盟會員所需遵守的標準發布建議。卓夫科瓦表示：「我們預期建議會是正面的，接下來『球』就是丟給歐盟成員國那一方了。」

依照歐洲理事會（European Council）日程，歐洲理事會將在6月23日至24日召開會議。卓夫科瓦指出，烏克蘭在6月的會議上預計可以取得候選國地位，「接下來我們將開始入會談判，開始舉行會談後，我們就可以去討論讓烏克蘭成為歐盟正式會員國的相關問題」。

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