美南卡州商場大規模槍擊14傷 嫌犯可保釋回去上班

美國南卡州購物中心發生大規模槍擊案，一共造成14人受傷，1名嫌犯落網後被法官裁定可以交保，若戴上電子腳鐐還能回去上班。（美聯社）

2022/04/18 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊納州首府哥倫比亞的購物中心Columbiana Centre，於當地時間16日發生大規模槍擊案，一共造成14人受傷，嫌犯之一的22歲男子普萊斯（Jewayne Price），經法官裁定保釋金為2.5萬美元（約新台幣73萬元），若他繳錢交保還可以戴著電子腳鐐回去上班。

據《福斯新聞》報導，哥倫比亞警方表示，從現場收集到的證據顯示，當時至少有3人拿出槍械，並且使用了2把槍射擊，使得購物中心內14名15歲至73歲的民眾受傷，當中有9人中彈，另外5人則是在逃離時不慎弄傷自己。

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警方指出，3名嫌犯之間互相認識，似乎是彼此發生了什麼才會發生槍戰，並非隨機犯案。槍擊事件發生後包含普萊斯在內有3人被捕，但警方發現另2人並非是當時涉入糾紛的嫌犯，因此已經釋放。

普萊斯委任律師盧瑟福（Todd Rutherford）表示，他的委託人是出於自衛才會開槍，而且事後打電話給警察自首並交出槍枝，所以能夠得到保釋的機會。雖然普萊斯交保後必須關在家裡，但戴上電子腳鐐便可以出門上班。

據了解，普萊斯2018年還曾捲入17歲少年賴斯（Amon Rice）槍殺案，當時他以從犯的身分被捕，目前尚不清楚他在此案中最終得到怎樣的判決。

對此，南卡州里奇蘭郡（Richland County）警長洛特（Leon Lott）在近來的記者會上感嘆，許多嫌犯被警方抓到後往往只會被關一段時間，然後就被放出去繼續犯罪，「司法系統需要做得更好一點。」

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