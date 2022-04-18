中國再增逾2.3萬本土病例 上海佔95％、封城來首增3死

中國昨日新增本土病例2723例，以及2萬639例無症狀感染，單日新增2萬3362例本土案例。其中上海出現3例本土死亡病例，這也是3月底實施封控以來首度通報死亡病例。（法新社）

2022/04/18 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2723例，以及2萬639例無症狀感染，單日新增2萬3362例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等21省。其中有2萬2248例本土案例在上海，占整體比例超過95%，且還出現3例本土死亡病例，這也是3月底實施封控以來首度通報死亡病例。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診2742例，包含境外移入19，本土新增2723例。本土中包含上海2417例、吉林166例、浙江34例、黑龍江30例、廣東25例、青海12例、江西10例、山西9例、江蘇7例、北京3例、山東3例、河南2例、陝西2例、內蒙古1例、安徽1例、貴州1例。其中上海新增3例死亡病例，均為高齡年長者，年齡介於89歲到91歲，分別患有心臟病和高血壓。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬718例，其中境外移入79例，本土2萬639例，本土包含上海1萬9831例、吉林376例、江蘇90例、安徽58例、山西50例、浙江42例、江西34例、雲南31例、山東27例、黑龍江24例、福建18例、廣西16例、湖北11例、廣東10例、遼寧9例、河南8例、青海4例。

中國衛健委也指出，截至4月17日24時，中國累計確診18萬5035例，累計死亡病例4641例，現有確診病例2萬8987例當中，有71例是重症病例。

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