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    普廷相信他正在贏得戰爭... 奧地利總理：他活在自己的世界裡

    內哈默直言，普廷活在自己的世界裡，並相信他正在贏得這場俄烏戰爭。（美聯社）

    內哈默直言，普廷活在自己的世界裡，並相信他正在贏得這場俄烏戰爭。（美聯社）

    2022/04/18 07:36

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）11日前往俄羅斯與俄總統普廷（Vladimir Putin）會晤，事後他透露此次並不是一次「友好訪問」。內哈默接受美媒訪問時提及他對普廷的觀察，內哈默直言，普廷活在自己的世界裡，並相信他正在贏得這場俄烏戰爭。

    根據美國《CNN》報導，內哈默接受美國國家廣播公司新聞（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問，內哈默指出，普廷有自己的一套「戰爭邏輯」，並認為戰爭對俄羅斯的安全保障是必要的，同時他不信任國際社會，將頓巴斯地區的「種族滅絕」事件歸咎於烏克蘭人。內哈默說：「他現在處在自己的世界裡，但我認為他知道烏克蘭當地正在發生的事。」

    內哈默提到，他前往布查訪問時看到了戰爭罪的證據，也看到了俄軍的巨大損失，他將訪問烏克蘭的所見所聞直接告訴普廷。但內哈默表示，此次談話並不友好，且普廷的態度是「坦率且強硬」。

    內哈默表示，他與普廷會面後非常擔心即將到來的頓巴斯戰役，這場大戰導致許多人喪生，但目前烏俄領導人都尚未完全否決和平談判的可能性，內哈默對此抱持著一線希望。

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