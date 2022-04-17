勾陷川普！通俄門調查再爆重大證據：CIA五年前就知數據為編造

2016年10月9日，川普（左）與希拉蕊在總統辯論會上交鋒。（法新社檔案照）

2022/04/17 22:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕2019年3月，耗時將近2年，耗費超過2500萬美元，傳喚高達500名證人，多達34人遭到起訴的美國特別檢察官「通俄門」調查，最終，以前總統川普沒有通俄，劃下句點。川普隨後指派特別檢察官達勒姆（John H. Durham）進行反調查，如今又爆出重量級證據：美國中情局（CIA）早在2017年，就知道希拉蕊陣營提供的數據為編造。

2月間，達勒姆向法院提交文件，就指希拉蕊2016年與川普競逐白宮寶座時，支付一間科技公司滲透川普大廈、川普的住所網路，甚至在2017年川普當選之後，還滲透白宮的電腦伺服器，試圖讓政府部門以為他勾結俄羅斯。

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川普直批「這是比水門案更大的醜聞」、「罪行可處死刑！」3月24日，川普把希拉蕊及民主黨領袖等一干人告上法庭，並索求至少7200萬美元（約新台幣21億元）的賠償金。

據《福斯新聞》16日報導，特別檢察官達勒姆11日再提交一份新法庭文件，其中聲稱，2017年CIA即得出結論，認為希拉蕊競選陣營的律師薩斯曼（Michael Sussmann）提供的數據稱川普與俄羅斯之間的勾結，「在技術上不合」，並且是「人爲創造的。」

薩斯曼目前被控向聯邦人員作出虛假陳述，但他否認控罪，全案預定5月16日開審。

到目前為止，達勒姆的調查已經導致3人遭到起訴，包括薩斯曼、前聯邦調查局（FBI）律師克林斯密斯（Kevin Clinesmith），他承認修改了一封電子郵件，用於證明政府對前川普競選顧問佩奇（Carter Page）進行竊聽是正當的；另外還有俄羅斯分析師丹欽科（Igor Danchenko），他被認為是抹黑川普不實情報「史蒂爾檔案」（Steele dossier）的主導者。

「史蒂爾檔案」據稱由前英國間諜史蒂爾（Christopher Steele）杜撰，其中涉及針對川普的一些淫穢卻不實的指控，包括聲稱克里姆林宮掌握了川普在2013年訪莫斯科時，曾在旅館要求妓女表演小便的影像，並以此要脅川普。結果後來證明全是子虛烏有。

美國前國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）2月間驚爆，勾陷川普之事，拜登總統與前總統歐巴馬都知情。他預言，希拉蕊陣營將有更多人被起訴。

整個川普的4年任期，一直被左派的構陷和污衊所困擾。從一開始的通俄、特別檢察官穆勒（（Robert Mueller）的調查，到烏克蘭錄音門的彈劾，無一不是企圖推翻川普政府的行動。

負責川普「通俄門」反調查的美國特別檢察官達勒姆。（美聯社資料照）

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