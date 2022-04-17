中國應屆畢業生1076萬人 就業難成嚴重社會問題

由於中國武肺疫情復燃，加上多個產業不景氣，隨著畢業生找工作的旺季即將來臨，近日「史上最多畢業生1076萬人」成為微博熱搜話題，凸顯中國就業市場正面臨空前壓力。 （路透）（記者盧永山攝）

2022/04/17 15:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據中國教育部公布的數據，今年中國的高校應屆畢業生人數高達1076萬人，創史上新高，由於中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃，加上多個產業不景氣，隨著畢業生找工作的旺季即將來臨，近日「史上最多畢業生1076萬人」成為微博熱搜話題，凸顯中國就業市場正面臨空前壓力。

有網友在微博發文感嘆，「每屆都是最難的一屆」、「獨木橋難過」、「不捲了，出國才是出路」；甚至有人在微博討論找工作話題時，竟然發表極端言論，聲稱「有時候想，什麼時候中人能死掉一半就好了」。

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根據自由亞洲電台報導，研究中國人口問題的美國威斯康辛大學麥迪遜分校學者易富賢認為，1076萬這個數字是比較準確的，而目前中國面臨的問題則是製造業的危機。

易富賢表示：「中國在1999年之後實行大學擴招，導致高等教育的粗入學率不斷提高，導致一方面大學生找不到工作，一方面中國的製造業面臨著補員不足。中國目前經濟最主要的就是製造業，但製造業沒有人了，因為年輕人都不願意從事製造業，製造業在萎縮。」

今年中國有就業需要的城鎮勞動力數量高達1600萬，其中1076萬為高校畢業生。《中國新聞周刊》4月14日發表文章指出，就業市場目前存在著「有人沒活幹，有活沒人幹」的問題。儘管製造業是目前中國人才需求最大的產業，但卻面臨著高校畢業生不願在製造業就業，企業招工難的情況。

易富賢認為，大量大學生找不到工作，還會帶來生育率下降的問題。他指出：「本來大學畢業就應該結婚生育，他們連工作都沒有，更加沒有條件結婚生子，因此生育率會不斷下降。中國出生人數在不斷下降，1000多萬人中有相當一部分找不到工作，相當一部分人就根本不敢結婚，生育率就會很低。所以，中國每年的出生人數跟結婚人數都會繼續下降。」

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