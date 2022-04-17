又一「將星」墜地 俄軍少將在烏東陣亡

俄羅斯聖彼得堡市長證實佛洛夫少將陣亡消息，並參加他的喪禮。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊官方推特。）

2022/04/17 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍將校頻繁在烏克蘭戰場中陣亡，俄羅斯聖彼得堡市長辦公室16日發表一份聲明，弔唁上週在烏克蘭戰死的俄羅斯第8軍團副司令佛洛夫少將（Vladimir Frolov），佛洛夫也成為此次烏俄戰事中死亡的第8位俄羅斯將軍。

綜合外媒報導，聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）16日參加位於市內公墓的一處葬禮，貝格洛夫在聲明忠表示：「今天我們告別了一位真正的英雄，弗拉迪米爾·弗羅洛夫在與烏克蘭民族主義者的戰鬥中英勇犧牲。他犧牲了自己的生命，讓頓巴斯的兒童、婦女和老人不再聽到炸彈的爆炸聲。」

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針對佛洛夫的死訊，烏克蘭武裝部隊也在臉書及推特上公佈其葬禮照片，並聲稱這是「正確的回家方式」。據了解，佛洛夫指揮部隊在烏東地區作戰，但佛洛夫的死因並沒有被烏俄雙方提及。

俄軍目前已陣亡的7位將領中，包括瑞桑瑟夫中將（Yakov Rezantsev）、米捷耶夫少將（Oleg Mityaev）、寇列斯尼科夫少將（Andriy Kolesnikov）、格拉西莫夫少將（Vitaly Gerasimov）、莫爾德維喬夫中將（Andrei Mordvichev）以及蘇霍維斯基少將（Andrei Sukhovetsky）。

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