香港外海油輪爆炸 至少1死6傷

香港東側海域今（16）日下午有一艘油輪發生爆炸，香港政府飛行服務隊派出直升機到該海域搜救。（路透）

2022/04/16 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港東側海域今（16）日下午有一艘油輪發生爆炸，目前已知1死6傷，香港政府飛行服務隊派出直升機到該海域搜救。

綜合港媒報導，今日下午4點左右一艘巴拿馬籍油輪在香港東側約300公里海域發生爆炸，香港政府飛行服務隊先後派出兩架直升機及一架定翼飛機前往協助。

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目前已知至少1人死亡6人受傷，其中3名傷勢較重，身上有明顯燒傷，目前在香港東區醫院急救，另外3名傷勢較輕者則送往瑪麗醫院。

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