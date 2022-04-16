為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港外海油輪爆炸 至少1死6傷

    香港東側海域今（16）日下午有一艘油輪發生爆炸，香港政府飛行服務隊派出直升機到該海域搜救。（路透）

    香港東側海域今（16）日下午有一艘油輪發生爆炸，香港政府飛行服務隊派出直升機到該海域搜救。（路透）

    2022/04/16 23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕香港東側海域今（16）日下午有一艘油輪發生爆炸，目前已知1死6傷，香港政府飛行服務隊派出直升機到該海域搜救。

    綜合港媒報導，今日下午4點左右一艘巴拿馬籍油輪在香港東側約300公里海域發生爆炸，香港政府飛行服務隊先後派出兩架直升機及一架定翼飛機前往協助。

    目前已知至少1人死亡6人受傷，其中3名傷勢較重，身上有明顯燒傷，目前在香港東區醫院急救，另外3名傷勢較輕者則送往瑪麗醫院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港醫院疑似炸彈爆炸 病患緊急疏散
    2020/01/27 15:18

    香港醫院疑似炸彈爆炸 病患緊急疏散
    伊朗超級油輪疑受恐攻 傳遭2枚飛彈擊中當場爆炸
    2019/10/11 15:28

    伊朗超級油輪疑受恐攻 傳遭2枚飛彈擊中當場爆炸

    「阿嬤沒感覺？」顧好血糖立即有感
    港民陣成員涉藏爆炸品案 法院駁回保釋申請
    2019/07/23 12:58

    港民陣成員涉藏爆炸品案 法院駁回保釋申請
    中油油輪阿曼灣遇襲爆炸 《路透》：疑遭魚雷攻擊
    2019/06/13 17:12

    中油油輪阿曼灣遇襲爆炸 《路透》：疑遭魚雷攻擊

    184特區不僅宜居 這區段近享有雙區機能
    越南籍油輪 香港外海爆炸
    2019/01/09 06:00

    越南籍油輪 香港外海爆炸
    越南油輪在香港海面爆炸起火 至少1死3失蹤
    2019/01/08 14:42

    越南油輪在香港海面爆炸起火 至少1死3失蹤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播