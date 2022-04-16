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    上海官方免費物資又出包！民眾控訴：沒有一次物資是正常的

    上海民眾發文抱怨，政府給的免費物資品質堪憂，其中豬肉拿起來多數不新鮮，懷疑不是給人吃的。（圖片擷取自微博）

    上海民眾發文抱怨，政府給的免費物資品質堪憂，其中豬肉拿起來多數不新鮮，懷疑不是給人吃的。（圖片擷取自微博）

    2022/04/16 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍不見緩解，持續維持封城狀態，上海政府雖然有免費發送物資給民眾，但多數物資的品質堪憂，因此讓不少民眾怨聲載道。就有微博網友，將從當地政府分配的豬肉拍照放到網上，指出豬肉的顏色不新鮮，並懷疑這不是給人吃的，希望上海政府能徹查此事，給人民交代。

    微博上名為「無證架構師」的網友，14日發文控訴，他已收到上海政府的免費物資，但見到內容物後不禁怒罵，閔行區梅隴鎮蓮花公寓4/14日發放的豬肉肥肉占80%，而且顏色不新鮮，讓人懷疑這是不是給人吃。很多人收到之後就直接扔掉了，甚至有些群眾覺得給寵物吃都怕吃出毛病。

    原PO更在文中提到，這些雖然是免費的物資，但也是用他們的納稅錢購買的，質疑上海政府為什麼會拿這些賣相不佳、新鮮度堪憂的豬肉部位配給民眾，更質疑是不是有什麼人從中趁機牟取暴利、大發國難財，若不徹查此事，讓人民實在難以信服政府的公信力。

    該篇貼文一出，不少當地民眾也在下方分享自己收到的豬肉照片，其中抱怨最多的是自己拿到「奶頭」部位，讓人一看就胃口全無，「這是清母豬肉的庫存吧？八零後都從沒見過這種肉」、「這不僅是奶頭肉，更是差勁的肉，平時買菜都不會買到這種肉」、「我家也是一箱奶奶頭，這塊部位都是淋巴應該是要丟棄的，不能食用」、「這種母豬奶頭肉是不允許販賣和食用的，因為母豬常年懷孕下崽，體內有很多激素，不能吃」。

    更有網友看到後氣憤回應，上海政府根本是放任官員貪污人民的納稅錢，「我們也是納稅人好嗎？梅隴鎮你是吃了多少回扣？」、「發物資發成這樣也是醉了」、「是不是可以有人來管管，我們對上海閔行政府失望透頂了！沒有一次發的物資是正常的！已經就那麼點了，還是這樣的！」、「本想煮煮給狗吃，一股味道直接扔掉，梅隴鎮領導來吃吃看呢！」、「估計這次發物資都是看到前幾天有當官的被抓了，怕了，只能發物資了。結果發物資還要再貪，真是不知道死字怎麽寫」。

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