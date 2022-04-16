英國特種部隊被爆進駐基輔！ 訓練烏軍使用「戰車開罐器」

《泰唔士報》報導，英國陸軍特種部隊「空降特勤團」（SAS）一直在基輔訓練烏克蘭士兵，指導使用英國提供的NLAW反戰車飛彈。圖為1名烏克蘭士兵發射NLAW反戰車飛彈。（美聯社資料照）

2022/04/16 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體報導，英國陸軍特種部隊「空降特勤團」（SAS）一直在基輔訓練烏克蘭士兵，指導使用英國提供的「戰車開罐器」NLAW反戰車飛彈。這項訊息顯示自俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國首次透露特種部隊在烏克蘭進行訓練。

《泰唔士報》報導，駐紮在基輔及其周邊的2位烏克蘭軍官表示，英國特種部隊在過去2週內，為烏克蘭部隊提供多次訓練，其中包含指導NLAW反戰車飛彈的使用方式。自2月以來，英國已向烏克蘭交付3600多件新一代輕型反戰車武器NLAW，但烏克蘭一直要求後續指導。對此，英國國防部拒絕回應。

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自2014年俄羅斯入侵克里米亞以來，英國軍事訓練員一直駐紮在烏克蘭，但由於俄羅斯總統普廷下令全面入侵烏克蘭的可能性增加，英軍在今年2月撤出。

其中1位駐紮在基輔北部奧博隆地區（Obolon）的烏克蘭軍官米羅年科（Yuriy Myronenko）上尉說，奧博隆在俄羅斯入侵初期，經歷了激烈的戰鬥，而在2週前英國陸軍特種部隊「空降特勤團」指導他們使用NLAW反戰車飛彈。

米羅年科認為，自烏克蘭戰爭爆發以來，有大量民眾加入軍隊服役，培訓顯得非常重要，如果沒有英國軍隊的幫助，他們必須自己到YouTube上學習如何使用NLAW反戰車飛彈。米羅年科說，英軍來重返烏克蘭後，他們接受良好的訓練，也在實戰上獲得成功，烏軍現在也有了自信。

另一位外號「小艇」（Skiff）、隸屬烏克蘭軍隊112營的基輔特戰指揮官表示，他們的部隊上週也接受英國軍隊的訓練。「小艇」的上級長官證實了這項消息，「英國人是好人。戰爭結束後，他們邀請我們去拜訪他們。」

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