為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓民眾支持國家擁核 外媒點出內外部兩大障礙

    核武示意圖。（美聯社）

    核武示意圖。（美聯社）

    2022/04/16 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓陸陸續續不斷有飛彈試射的行動，對南韓而言如坐針氈，因此南韓政壇有所謂的擁核論，探討是否可能以擁有核武的方式來抑制北韓威脅。

    《美國之音》報導，根據芝加哥全球事務委員會（CCGA）今年2月公布的一項調查顯示，有7成的南韓受訪者支持國家開發核子武器，有將近4成的人認為此舉可因應北韓威脅，另外調查也發現，雖然有6成民眾相信美國會協防南韓，但有36%的人持負面看法，同時在自有核武與部署美國核武的選項中，有高達67%的人選擇前者。

    報導指出，在俄烏戰爭爆發後，上述看法在南韓國內更加明確，美國國內也出現要支持南韓研發核武的聲音。

    然而報導表示，南韓擁核受到許多制約，首先是外部環境不成熟，美、中、英、法、俄今年1月才簽署《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，聲明要防止核武擴散，美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）3月份在一次研討會上也表示，對南韓部署核武抱持遲疑的立場。

    此外由於南韓是《不擴散核武器條約》締約國，且要求北韓無核化，因此政府對擁核的意願也不強烈，像是總統當選人尹錫悅便堅決反核。

    雖然擁核之路仍不明確，但南韓同時也持續擴大國防支出，2020年國防支出排名全球第十名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    認同中國將成最大威脅 民調：逾7成南韓人支持自研核武
    2022/02/23 11:06

    認同中國將成最大威脅 民調：逾7成南韓人支持自研核武
    兩韓時隔413天重啟熱線 金正恩發言語帶玄機
    2021/07/28 10:27

    兩韓時隔413天重啟熱線 金正恩發言語帶玄機

    「阿嬤沒感覺？」顧好血糖立即有感
    美記者爆軍方曾計劃推翻北韓政權 知情人士：確實有類似內容
    2020/09/17 10:16

    美記者爆軍方曾計劃推翻北韓政權 知情人士：確實有類似內容
    北韓依約炸毀核試場 南韓這樣說
    2018/05/24 22:10

    北韓依約炸毀核試場 南韓這樣說

    184特區不僅宜居 這區段近享有雙區機能
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播