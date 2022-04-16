南韓民眾支持國家擁核 外媒點出內外部兩大障礙

核武示意圖。（美聯社）

2022/04/16 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓陸陸續續不斷有飛彈試射的行動，對南韓而言如坐針氈，因此南韓政壇有所謂的擁核論，探討是否可能以擁有核武的方式來抑制北韓威脅。

《美國之音》報導，根據芝加哥全球事務委員會（CCGA）今年2月公布的一項調查顯示，有7成的南韓受訪者支持國家開發核子武器，有將近4成的人認為此舉可因應北韓威脅，另外調查也發現，雖然有6成民眾相信美國會協防南韓，但有36%的人持負面看法，同時在自有核武與部署美國核武的選項中，有高達67%的人選擇前者。

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報導指出，在俄烏戰爭爆發後，上述看法在南韓國內更加明確，美國國內也出現要支持南韓研發核武的聲音。

然而報導表示，南韓擁核受到許多制約，首先是外部環境不成熟，美、中、英、法、俄今年1月才簽署《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，聲明要防止核武擴散，美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）3月份在一次研討會上也表示，對南韓部署核武抱持遲疑的立場。

此外由於南韓是《不擴散核武器條約》締約國，且要求北韓無核化，因此政府對擁核的意願也不強烈，像是總統當選人尹錫悅便堅決反核。

雖然擁核之路仍不明確，但南韓同時也持續擴大國防支出，2020年國防支出排名全球第十名。

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