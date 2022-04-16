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    澤倫斯基透露兩軍陣亡人數 稱2因素決定戰爭時長

    烏總統澤倫斯基持續在基輔指揮大局。（路透）

    烏總統澤倫斯基持續在基輔指揮大局。（路透）

    2022/04/16 14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭力抗俄軍入侵即將2個月，時間之久跌破不少專家眼鏡。據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）最新說法，烏軍已有2500至3000人犧牲，還提到決定戰爭時長的因素，在於烏軍在戰場上的表現，以及國際對俄國制裁的力道。

    澤倫斯基在基輔接受《CNN》訪問時指出，在至今8週的戰爭中，烏軍已犧牲2500至3000人，另有約1萬人受傷，這是未計入平民傷亡的數字。但他說俄軍損失更慘重，有1.9至2萬俄軍陣亡。根據俄方最近一次說法，俄軍陣亡人數1351人，受傷3825人。

    此外，澤倫斯基在最近一次全國演說中談及戰爭的可能時間，他坦言難以預估，「我聽聞了各種預測。但我有更多媒體所不知道的資訊，關於俄軍的意圖、能力，以及俄國經的潛在問題和社會情緒等。」

    他認為，衝突會持續多久取決於兩個因素，「我軍在戰場上的成功意義重大，且是歷史性的程度。但尚還不足以將我國土地上的佔領者清除殆盡。」另一個則是，「制裁俄國的力道非常強大，造成經濟上的痛苦，但對俄國軍事機器來說還不夠，我們呼籲採取更強大、更具破壞力的措施。」

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