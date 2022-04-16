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    適得其反！中國頻挖腳美國盟友 專家：反讓與美關係更緊密

    外媒指出，隨著美中競爭加劇，北京當前正積極挖腳美國盟友，但專家分析卻顯示，中國採取的很多動作往往適得其反，反讓美國與盟友關係更為緊密。（美聯社）

    外媒指出，隨著美中競爭加劇，北京當前正積極挖腳美國盟友，但專家分析卻顯示，中國採取的很多動作往往適得其反，反讓美國與盟友關係更為緊密。（美聯社）

    2022/04/16 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與索羅門群島日前草簽安全合作協議，引發周邊國家與西方陣營擔憂，外媒指出，隨著美中競爭加劇，北京當前正積極挖腳美國盟友，但專家分析卻顯示，中國採取的很多動作往往適得其反，反讓美國與盟友關係更為緊密。

    中索簽訂安全合作協議一事引起國際社會關切，日前曝光的機密信件顯示，中國有在索國興建解放軍基地的企圖，面對北京區域布局的野心，澳洲已派遣高級官員赴索要求放棄該協議，美國印太事務最高級別官員也將前往索羅門群島展開外交對談。

    《美國之音》刊文指出，在美中對抗的大背景下，中國對美國盟友的挖腳動作日益增加，試圖藉著經濟合作等方式擴大區域勢力的嘗試更是未曾歇止，戰略與國際研究中心澳洲研究主任埃德爾（Charles Edel）直言，在可預期的未來，類似動作將在索羅門群島外的其他地區持續上演。

    美國霍夫斯特拉大學國際法教授谷舉倫（Julian Ku）卻認為，中國所做的大部分動作反而促使美國與盟友之間的關係更為緊密，「像是與索羅門群島簽定安全合作協議，中國將引發澳洲甚至是紐西蘭的警覺，讓後兩者察覺這是個嚴重的安全問題，進一步促使這兩個盟友更接近美國」。

    而在其他地區也能觀察到類似的趨勢，中國拉攏小國的動作日益頻繁，會讓傳統美國盟友更加忌憚，在安全性考量下，最終與美國更為團結地應對來自東方的威脅。

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