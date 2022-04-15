不會放棄！烏克蘭國防部：馬立波巷戰持續 以冶金廠作碉堡

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）15日再次澄清，馬立波巷弄戰（又稱城鎮戰）仍進行中，俄軍並沒有完全控制該市。圖為馬立波南部伊里奇冶金廠（Illich Steel and Iron Works）遠景。（路透）

2022/04/15 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾50天，針對俄軍先前放話稱已完全控制馬立波，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）15日再次澄清，馬立波巷弄戰（又稱城鎮戰）仍進行中，俄軍並沒有完全控制該市。

據《路透》報導，烏克蘭馬立波市自戰事初期即遭俄軍圍城砲轟，城內斷水、斷電、斷糧已超過40天，俄軍除多次阻撓如國際紅十字會組織進入人道救援外，日前宣稱已有逾千名烏軍棄械投降，且完全控制馬立波。

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對此，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克14日立即公開反駁俄軍說法，今（15）日再度向外說明指出，馬立波的巷戰（又稱城鎮戰）仍在進行中，俄軍並沒有完全控制馬立波全域。

發言人莫圖茲雅尼克指出，馬立波市內伊里奇冶金廠（Illich Steel and Iron Works）以及港口周遭仍有烏軍持續作戰中。

此外，基輔軍事分析專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）也指出，烏守軍懂得善用烏克蘭最大的亞速鋼鐵（AZST）巨大廠房群，讓俄軍難以確認他們的行蹤。他說：「這也是為什麼俄羅斯開始想要使用化學武器，這是把他們『燻出來』的唯一辦法。」

據悉，馬立波情勢緊急，根據各外媒消息，確實已有部分烏軍在彈盡糧絕的情況下被迫投降，烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）14日也曾對外緊急求援指出，若要從圍城中解救馬立波，勢必須在數日內取得足以扭轉戰局的武器。

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