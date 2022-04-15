為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    堅守48天！烏馬立波守軍彈盡糧絕投降 疑遭虐登俄官媒

    英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）堅守馬立波（Mariupol）超過48天，最後因糧食、彈藥耗盡向俄軍投降，卻疑似遭到虐待。（圖擷取自推特）

    英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）堅守馬立波（Mariupol）超過48天，最後因糧食、彈藥耗盡向俄軍投降，卻疑似遭到虐待。（圖擷取自推特）

    2022/04/15 20:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今超過1個月，造成大量民眾、士兵傷亡，英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）更是堅守馬立波（Mariupol）超過48天，最後仍因糧食、彈藥耗盡向俄軍投降，不過，阿斯林疑似遭俄軍虐待，數日後臉部腫脹、受傷，在雙手被上銬的情況下，出現在俄羅斯官媒。

    根據英國媒體《太陽報》報導，28歲的阿斯林自俄國入侵烏克蘭開始，與部隊同胞堅守馬立波超過48天，最後因糧食、彈藥耗盡，被迫向俄軍投降，沒想到阿斯林數日後登上俄羅斯官媒，右眼腫脹、額頭受傷、臉部瘀青，雙手還被上銬，疑似遭到俄軍施虐對待。

    據報導，俄羅斯官媒將阿斯林比喻成為納粹作戰的英國傭兵，並宣稱他曾在敘利亞戰事中幫激進伊斯蘭主義者作戰，涉嫌為恐怖份子打仗。

    不過，祖母霍爾（Pamela Hall）解釋，「阿斯林移居烏克蘭後，自願加入烏克蘭軍隊，而並非俄軍口中所說的傭兵。」，母親安吉拉（Angela）則感嘆，「俄國人到底對他做了什麼？但不管他的樣子有多可怕，至少還活著，讓我們鬆了一口氣。」

    據悉，阿斯林在軍隊中服役4年，將於今年退役，並原訂上周與未婚妻結婚，沒想到卻意外成為戰俘，安吉拉則積極與內政部討論戰俘交換事宜，對方也承諾盡可能提供幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超氣！ 俄軍艦莫斯科號沉了 電視台主持人與來賓暴怒崩潰
    2022/04/15 19:55

    超氣！ 俄軍艦莫斯科號沉了 電視台主持人與來賓暴怒崩潰
    俄向美發出外交照會：繼續援烏會有「無法預測的後果」
    2022/04/15 18:44

    俄向美發出外交照會：繼續援烏會有「無法預測的後果」

    《華燈》半百男神太凍齡 竟靠老妝上戲
    俄莫斯科號證實沉沒 烏防長貼照片狂酸：黑海潛水景點+1
    2022/04/15 18:14

    俄莫斯科號證實沉沒 烏防長貼照片狂酸：黑海潛水景點+1
    控烏越境施襲 俄羅斯邊境一州宣布進入緊急狀態
    2022/04/15 14:20

    控烏越境施襲 俄羅斯邊境一州宣布進入緊急狀態

    低門檻電動自行車 疫情期間逆勢成長
    派布林肯去烏克蘭？美國務院澄清：正在決定是否遣高級官員訪烏
    2022/04/15 12:27

    派布林肯去烏克蘭？美國務院澄清：正在決定是否遣高級官員訪烏
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播