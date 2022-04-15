堅守48天！烏馬立波守軍彈盡糧絕投降 疑遭虐登俄官媒

英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）堅守馬立波（Mariupol）超過48天，最後因糧食、彈藥耗盡向俄軍投降，卻疑似遭到虐待。（圖擷取自推特）

2022/04/15 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今超過1個月，造成大量民眾、士兵傷亡，英籍烏國海軍陸戰隊員阿斯林（Aiden Aslin）更是堅守馬立波（Mariupol）超過48天，最後仍因糧食、彈藥耗盡向俄軍投降，不過，阿斯林疑似遭俄軍虐待，數日後臉部腫脹、受傷，在雙手被上銬的情況下，出現在俄羅斯官媒。

根據英國媒體《太陽報》報導，28歲的阿斯林自俄國入侵烏克蘭開始，與部隊同胞堅守馬立波超過48天，最後因糧食、彈藥耗盡，被迫向俄軍投降，沒想到阿斯林數日後登上俄羅斯官媒，右眼腫脹、額頭受傷、臉部瘀青，雙手還被上銬，疑似遭到俄軍施虐對待。

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據報導，俄羅斯官媒將阿斯林比喻成為納粹作戰的英國傭兵，並宣稱他曾在敘利亞戰事中幫激進伊斯蘭主義者作戰，涉嫌為恐怖份子打仗。

不過，祖母霍爾（Pamela Hall）解釋，「阿斯林移居烏克蘭後，自願加入烏克蘭軍隊，而並非俄軍口中所說的傭兵。」，母親安吉拉（Angela）則感嘆，「俄國人到底對他做了什麼？但不管他的樣子有多可怕，至少還活著，讓我們鬆了一口氣。」

據悉，阿斯林在軍隊中服役4年，將於今年退役，並原訂上周與未婚妻結婚，沒想到卻意外成為戰俘，安吉拉則積極與內政部討論戰俘交換事宜，對方也承諾盡可能提供幫助。

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