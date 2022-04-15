南韓防疫新規！武肺將降為乙類傳染病 確診者免7天隔離

南韓6月開始入境人員的武漢肺炎PCR篩檢次數將減少至1次，且完全接種疫苗的入境者一律免隔離。圖為仁川國際機場。（歐新社資料照）

2022/04/15 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府將在本月25日公告將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從甲類傳染病調為乙類傳染病，確診病例為期7天的隔離義務及醫療機構的病例申報義務將隨之消失。南韓中央災難安全對策本部15日表示，6月開始入境人員的武漢肺炎核酸檢測（PCR）次數將減少至1次，且完全接種疫苗的入境者一律免隔離。

《韓聯社》報導，南韓政府本月25日將發布公告，將武漢肺炎列為乙類傳染病，確診者無須接受7天隔離，可在遵守個人衛生守則的前提下前往醫院、診所等普通醫療機構接受診療。「居家治療」概念也不復存在，政府不再向確診者提供生活費、有薪假和治療補助。相關新措施最快在5月23日實施。

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南韓目前政策規定，入境人員在入境當天接受1次PCR檢測，入境後第6或第7天再做1次快速抗原檢測（快篩），但從6月開始，入境人員僅需入境當天接受1次PCR檢測即可。另外，完全接種疫苗的入境免隔離適用對象也將全面開放。目前政策規定，在國內外完全接種武肺疫苗的入境人員無需隔離，但從「免隔離例外國」入境的旅客即使完成接種也須隔離7天，相關限制在6月起將完全開放。

《韓聯社》指出，未接種疫苗的入境人員暫按現行規定接受隔離，南韓政府今後將逐步解除對所有入境人員的隔離措施，不管其接種疫苗與否。

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