為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓防疫新規！武肺將降為乙類傳染病 確診者免7天隔離

    南韓6月開始入境人員的武漢肺炎PCR篩檢次數將減少至1次，且完全接種疫苗的入境者一律免隔離。圖為仁川國際機場。（歐新社資料照）

    南韓6月開始入境人員的武漢肺炎PCR篩檢次數將減少至1次，且完全接種疫苗的入境者一律免隔離。圖為仁川國際機場。（歐新社資料照）

    2022/04/15 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府將在本月25日公告將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從甲類傳染病調為乙類傳染病，確診病例為期7天的隔離義務及醫療機構的病例申報義務將隨之消失。南韓中央災難安全對策本部15日表示，6月開始入境人員的武漢肺炎核酸檢測（PCR）次數將減少至1次，且完全接種疫苗的入境者一律免隔離。

    《韓聯社》報導，南韓政府本月25日將發布公告，將武漢肺炎列為乙類傳染病，確診者無須接受7天隔離，可在遵守個人衛生守則的前提下前往醫院、診所等普通醫療機構接受診療。「居家治療」概念也不復存在，政府不再向確診者提供生活費、有薪假和治療補助。相關新措施最快在5月23日實施。

    南韓目前政策規定，入境人員在入境當天接受1次PCR檢測，入境後第6或第7天再做1次快速抗原檢測（快篩），但從6月開始，入境人員僅需入境當天接受1次PCR檢測即可。另外，完全接種疫苗的入境免隔離適用對象也將全面開放。目前政策規定，在國內外完全接種武肺疫苗的入境人員無需隔離，但從「免隔離例外國」入境的旅客即使完成接種也須隔離7天，相關限制在6月起將完全開放。

    《韓聯社》指出，未接種疫苗的入境人員暫按現行規定接受隔離，南韓政府今後將逐步解除對所有入境人員的隔離措施，不管其接種疫苗與否。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓疫情趨緩 昨增約9萬例、重症患者1099例略下降
    2022/04/11 09:55

    南韓疫情趨緩 昨增約9萬例、重症患者1099例略下降
    南韓日增22萬例確診 專家估4月下旬有望再降溫
    2022/04/07 10:29

    南韓日增22萬例確診 專家估4月下旬有望再降溫

    自住宅首要條件 看這邊
    南韓疫情緩慢降溫 昨增26萬6108例、重症患者仍逾千例
    2022/04/05 10:15

    南韓疫情緩慢降溫 昨增26萬6108例、重症患者仍逾千例
    愛美的力量！南韓擬取消戶外戴口罩 化妝品股應聲暴漲
    2022/04/02 15:59

    愛美的力量！南韓擬取消戶外戴口罩 化妝品股應聲暴漲

    低門檻電動自行車 疫情期間逆勢成長
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播