荒唐防疫手段上海成魔都 居民撰文數亂象：忍耐已到極限

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸，從重症區上海蔓延到周邊城市。圖為上海民眾，示意圖。（美聯社）

2022/04/15 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸，從重症區上海蔓延到周邊城市，封城防疫手段卻粗暴又罔顧人權，已傳出數起其他疾病患者因延誤就醫治死案例；有中國網友撰寫長文，細數上海的每日防疫亂象，文章按讚數突破65萬，一度遭到刪文處理。

這篇「上海人的忍耐已經到了極限」由中國網友「摩耶夫人」撰寫，透過微信公眾號發表；文章開頭便道盡如今上海人的無奈，「現在的上海人，每天晚上清點完冰箱憂心忡忡地睡下，每天早上搶完菜後忐忑不安地點開上海發布的數據，接著開啟一天的核酸、抗原、團購、罵娘，以及求助」，「不知道為什麼，每天都有刷新底線的事件」。

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上海的防疫日常是什麼？摩耶夫人細數，慢性病確診患者延誤治療、無人搶救致死，14天大的嬰兒從父母身邊被帶走單獨隔離，不顧中、高考在即，中小學無預警變成「方艙醫院」，潦草趕工建蓋的「方艙醫院」漏水，確診患者淋雨挨凍、排泄物塞爆廁所，居隔者打求助專線、找居委會協助，永遠只能得到搪塞之詞，無人來救，人民只能自建救援管道，架設網站供需要者求助（本報循原文網址查詢，網站404）。

摩耶夫人表示，政府要求停工、封城、核酸篩檢、共體時艱，人民配合，工作丟了，公司倒了，抗疫第一，足不出戶一個月，結果是「小區裡的陽性一例一例地增加，本來沒有陽性的小區也在長達一個月的嚴格封鎖裡出現了陽性。封控區解封無望，管控區不斷出新，所謂防範區都只能一戶出一人每天出門一小時，還不能走太遠」。

其他疾病患者把醫療資源全讓給了Omicron變異株確診病例，有好幾人因此死亡，「相信政府只封四天就買了四天食物的市民，已紛紛陷入斷糧危機」，糧食配送、團購食物都面臨重重限制，「更多的人，是啥也沒得吃了。這幾天，眾多的獨居老人守到彈盡糧絕才發出求救要一口吃的，他們中有老教授，老專家，經歷過浩劫年代，為祖國做出過傑出貢獻，也不缺錢的知識分子，結果困在2022年吃不上飯」。

但基層也扛著壓力，中國上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄自殺身亡，「有的檢測醫生、居委、小區物業都在超負荷運轉，基層一線已經承擔了遠超自己能力的任務、指令和罵聲」，卻只能夾在上級的朝令夕改和人民怨氣之中為難。

「我們熱愛的、為之自豪、如此閃耀的城市，為何變得這般黯淡無光？我們期盼的明天，還要熬多少個14天後才能到來？」摩耶夫人這篇文章引發共鳴，文章讚數衝破65萬，卻一度遭到刪文（目前可正常瀏覽）。中國公民記者陳秋實轉發相關資訊，表示「嗯，都封掉了，說明確實寫的挺好！」

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