俄巡洋艦「莫斯科號」沉沒 CIA示警俄動用核武可能性（不斷更新）

俄軍證實「莫斯科號」沉沒。（路透）

2022/04/15 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月15日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*美中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）認為，即便現階段還沒有明確跡象，仍不能輕忽俄國使用核武的可能性。

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*俄總統普廷在電視轉播的政府會議上表示，隨著歐洲國家試圖降低對俄國能源的依賴，莫斯科將努力開發亞洲市場，他也不忘嗆聲，說歐洲無法立即完全不使用俄國天然氣。

*烏克蘭稱以「海王星」反艦飛彈打擊俄巡洋艦莫斯科號。俄軍方表示，船身起火導致艦上彈藥殉爆，艦身嚴重受損，艦上官兵棄艦疏散。今進一步證實，莫斯科號在拖往港口時，在遭遇暴風雨的情況下沉沒。

*《彭博》報導分析，如果俄國仍試圖爭取在5月9日（二次世界大戰蘇聯擊敗納粹德國勝利日）前取得在烏克蘭戰爭的某種勝利，可能重蹈之前失誤，再次慘敗；原因包括受限於天氣條件，需要後勤準備工作、建立空中主導優勢、以及重新部署在基輔附近受挫的俄國部隊，需花更多時間才能奪回仍在烏克蘭控制下的頓巴斯（Donbas）其他地區。

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