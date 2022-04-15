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    上海強徵民眾租屋處當隔離點 警方暴力執法畫面曝光

    警方對待民眾手段相當粗暴。（圖片翻攝自推特）

    警方對待民眾手段相當粗暴。（圖片翻攝自推特）

    2022/04/15 07:37

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國上海因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇而封城，並屢次傳出官方以粗暴手法管控民眾，這兩天陸續有消息指出，上海人與警方發生衝突，更有民眾指控，官方強制徵用民宅，甚至對居民動粗。

    14日在推特和微博上有網友爆料，上海浦東提供租賃的張江納仕國際社區被政府強徵，用來當作隔離點，網路上更流傳一張政府文件，內容指出為了落實上級疫情防控需要，要徵用社區多棟大樓當作集中管控隔離區，文件署名為當地政府。

    有當地居民在網上透露，大約有500人受到影響，他們與張江集團和地方政府官員進行談判，對方同意協商，但沒想到卻在14日，大批警察強行進入社區抓人，從網友公布的影片可以看出警方執法相當粗暴，甚至有住戶無計可施，只能下跪磕頭，現場一片哀嚎之聲。

    警方強行驅離民眾。（圖片翻攝自推特）

    警方強行驅離民眾。（圖片翻攝自推特）

    有住戶下跪磕頭。（圖片翻攝自推特）

    有住戶下跪磕頭。（圖片翻攝自推特）

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