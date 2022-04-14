普廷堅持5/9取勝 《彭博》：俄軍恐在烏克蘭再次慘敗

彭博報導，俄羅斯若堅持在在5月9日前取得在烏克蘭戰爭的某種勝利，俄軍可能重蹈之前失誤，再次遭遇慘敗。圖為基輔郊區的布佐瓦（Buzova）村一台遭摧毀俄羅斯坦克車。（歐新社）

2022/04/14 23:44

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《彭博》報導，如果俄國仍試圖爭取在5月9日前取得在烏克蘭戰爭的某種勝利，可能重蹈之前失誤，再次慘敗；據專家分析，受限於天氣條件，需要後勤準備工作、建立空中主導優勢、以及重新部署在基輔附近受挫的俄國部隊，需花更多時間才能奪回仍在烏克蘭控制下的頓巴斯（Donbas）其他地區。

報導指出，如果俄羅斯在春季地面泥濘的高峰期將部隊投入戰鬥，那將很難達到目的；屆時地面濕軟，卡車和移動火砲離開道路就可能陷住，這種情況在基輔以北曾發生過，導致一些俄國車隊滯留，易受攻擊。

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一位不具名的莫斯科分析師表示，這個季節將在5月份結束，但可能來不及讓俄羅斯總統普廷在5月9日「勝利日」遊行前取得重大勝利。5月9日是俄羅斯慶祝在二次世界大戰蘇聯擊敗納粹德國的勝利日，莫斯科傳統會在當日舉行大閱兵。

知情歐洲和北約外交官表示，普廷下令發起攻勢之前，烏克蘭盟友認為有兩週的時間窗口，來悄悄調動重型武器如坦克等。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）13日表示，「未來幾週將是決定性的」。歐盟已決議再另撥5億歐元（約新台幣160.14億元），向烏克蘭提供軍事援助；這使歐盟軍援烏克蘭累計達到15億歐元（約新台幣480.45億元）。

俄羅斯官媒14日報導，其黑海艦隊旗艦「莫斯科號」因彈藥爆炸「嚴重受損」。烏克蘭南部軍事指揮部證實，俄軍這艘巡洋艦莫斯科號就是遭到烏軍2枚飛彈擊中而起火燃燒。

普廷似乎已認識到俄軍遭遇到慘烈傷亡，速度和傷亡之間的取捨是一個問題。普廷12日記者會上提到，自己經常被問到是否無法更快結束戰爭，「這是可能的。這取決於軍事行動的強度，不幸的是，軍事行動的強度總牽連損失」、「我們的任務是實現既定目標，並把損失降至最低」。

報導說，各方對俄軍迄今戰亡人數估計差異相當大，俄羅斯本身僅估計2343名士兵死亡，美國估計約在1萬人以上，北大西洋公約組織估計約介於7000人至1.5萬人，烏克蘭估計達1.98萬人。

俄軍現仍然無法占領如烏國哈爾科夫等主要城市，代表俄軍無法使用烏國主要公路來移動設備，只能被迫在較小、也更慢的道路上運送坦克和卡車。這位不具名的莫斯科分析師表示，這些地方更適合烏軍埋伏突襲，尤其是隨著樹木重新長出綠葉時，更是如此。

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