謠言終結站》網傳烏克蘭製作重傷假人？ 是戲劇幕後！

社群媒體流傳1則影片，被指稱是「烏軍街頭製作重傷假人」，事實上是在俄羅斯拍攝的戲劇幕後畫面。（擷取自台灣事實查核中心）

2022/04/14 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近日流傳1段影片，被指稱「烏軍街頭製作重傷假人」、「布查事件也是演的吧」等語。經事實查核中心查證，網傳影片原始檔案來自1名俄羅斯導演，影片內容僅是她拍攝電視劇的畫面，卻被錯誤挪用指稱是烏克蘭製作假人的影片。

台灣事實查核中心指出，近日社群媒體上流傳1段長約14秒的影片，搭配文字稱「意欲何為」、「烏軍街頭製作重傷假人，面部帶傷帶血仿若受傷群眾」、「布查事件也是演的吧」。

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查核中心發現，網傳影片亦有俄文版本，並曾被俄羅斯國營電視台「Russia-24」引用發布新聞報導。

經查核中心查證，網傳影片原始檔案來自1名俄羅斯導演科洛巴耶娃（Nadezhda Kolobaeva），她8日曾於臉書發文批評「Russia-24」錯誤引用她拍攝電視劇的畫面發布新聞報導。

查核中心也向科洛巴耶娃求證，她證實網傳影片來自她與劇組3月20日在俄羅斯弗謝沃洛日斯克（Vsevolozhsk）拍攝戲劇的畫面。查核中心檢視科洛巴耶娃提供的原始檔案，由檔案內容可確認該影片拍攝於3月20日，拍攝地點也確實是在弗謝沃洛日斯克。

另外，外媒《法新社》事實查核團隊也曾對此影片發表查核報告，確認網傳假人影片是在俄羅斯拍攝戲劇時的畫面，與布查屠殺事件無關。

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