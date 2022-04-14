謠言終結站》網傳德國在聯合國發言影片？ 僅是在野黨議會談話！

網傳影片被指稱是「德國在聯合國的發言」，實際上僅是德國在野黨議員在德國聯邦議院發表談話。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

2022/04/14 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳1則影片，被指稱是「德國在聯合國的發言」，並稱「烏克蘭人為西方虛假的承諾付出了代價」。經查證，該影片是德國極右派在野黨「另類選擇黨」（AfD）1位議員在德國聯邦議院的談話，並非德國政府在聯合國的發言，這段談話也不代表德國政府的立場。

台灣事實查核中心表示，近日通訊軟體與社群媒體上流傳1則影片，內容為1名女子在會議議場發言，影片被押上簡體字文字稱「德國在聯合國的發言（完整版），烏克蘭人為西方虛假的承諾付出了代價」。

請繼續往下閱讀...

經查核中心查證比對，影片所在位置為德國聯邦議院會議廳，並非聯合國；影片中發言者為德國另類選擇黨議員韋德爾（Alice Weidel），也與德國政府無關。德國聯邦議院官網可找到韋德爾2月27日在會議上談話的影片，影片自0分17秒至5分18秒處與網傳影片內容相符。

綜上所述，網傳影片為德國極右派在野黨「另類選擇黨」議員韋德爾今年2月27日在德國聯邦議院發表的談話，並非傳聞所稱「德國在聯合國的發言」，韋德爾的談話亦不代表德國政府立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法