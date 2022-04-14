芬蘭、瑞典擬加入北約 俄前總統嗆：會在波羅的海部署核武

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev，見圖）14日警告，一旦瑞典、芬蘭加入北約（NATO），將在波羅的海部署核武，以確保俄國在該區域的安全。圖攝於2022年1月。（美聯社資料照）

2022/04/14 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）14日警告，一旦瑞典、芬蘭加入北約（NATO），將在波羅的海部署核武，以確保俄國在該區域的安全。

據《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第50天，芬蘭、瑞典近期皆傳出正在評估加入北約的可行性，對此，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫今（14）日發出警告表示，一旦成真，俄羅斯不可能讓波羅的海維持「無核」（nuclear free）的狀態，勢必將增強在該區域的軍力。

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梅德韋傑夫說：「截至目前為止，俄羅斯都並沒有也不願意在波羅的海採取這個做法，但如果俄國遭到脅迫，請謹記這並不是俄羅斯挑起的禍端。」他強調，波羅的海沒有核武的狀態將會終結，勢必將加強該區域的陸、海、空軍實力，以「恢復局勢平衡」。

報導指出，芬蘭於1917年從俄羅斯獨立，並在兩次世界大戰中皆敗予俄，因此失去部分領地；而瑞典已至少200年沒有參與任何戰爭，其戰後外交政策傾向於扶植國際間的民主政府、多邊談話以及放棄核武。

據悉，芬蘭14日稍早宣布將在該國西部與英國、美國、拉脫維亞及愛沙尼亞進行聯合軍演，該國政府並已開始評估加入北約的可行性；而在此之前也曾有英媒報導指出，芬蘭、瑞典最快都可能在今（2022）夏就加入北約。

俄羅斯最有可能部署核武的位置即是其位於波羅的海的「飛地」城市加里寧格勒（Kaliningrad，位於立陶宛與波蘭交界），但根據立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）說法，俄軍早已在烏克蘭戰爭前就已經於該地部署核武，他說：「他們（俄國）一直都將核武放在加里寧格勒，國際社會、周遭國家都知情，他們想要以此當作威脅。」

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