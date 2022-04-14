重症率比接種BNT疫苗高4.56倍 新加坡專家：幸虧僅2％打科興

新加坡傳染病專家小組本月12日發表一項研究，接種兩劑科興疫苗（見圖）感染率是兩劑BNT疫苗接種者的2.37倍，重症率則是高出了BNT疫苗的4.56倍。示意圖。（路透）

2022/04/14 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高燒不退，不免令外界聯想，是否與該國主要施打疫苗廠牌為科興及國藥有所關聯。新加坡傳染病專家小組本月12日發表一項研究，顯示接種兩劑科興疫苗感染率是兩劑BNT疫苗接種者的2.37倍，重症率則是高出了BNT疫苗的4.56倍。對此，研究人員之一的新加坡感染醫學專家David Lye評論，還好新加坡只有2%的人選擇施打科興。

此份由新加坡國家傳染病中心執行主任梁玉心（Yee-Sin Leo）等人共同執行的研究本月12日刊出，該項研究目的在於比較新加坡現行開放的4大廠牌疫苗在防疫效力及防重症效力上的差異，包含不活化疫苗科興、國藥，以及mRNA疫苗BNT及莫德納。

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研究發現，接種兩劑不活化疫苗的保護力低於接種兩劑的mRNA疫苗，研究也指出，國藥在防護力上的表現高於科興，但仍低於mRNA疫苗。儘管如此，兩類疫苗都能提供足夠的防疫保護力，而在對抗重症的防護力上，莫德納比BNT提供了更高的保護力。

該項研究執行於2021年10月1日至同年11月1日，研究對象為20歲以上、已接種2劑武肺疫苗的新加坡民眾，並排除先前有染疫史及施打第三劑追加劑的族群。270萬餘名研究對象中，74%的人接種BNT，23%的人接種莫德納，2%的人接種科興，1%的人接種國藥。

防堵感染的效力上，與BNT疫苗的接種者相比，科興的接種者有高出2.37倍的機率染疫，國藥的接種者則有1.62倍的機率染疫，而莫德納則有0.84倍的機率染疫。

防重症的效力上，與BNT的接種者相比，科興接種者高出4.56倍的機率感染重症，國藥則高出1.58倍，莫德納的接種者則有0.42倍的機率染疫後轉為重症。

對此，研究人員之一、David Lye透過推特發文分享該項研究並表示，這份研究顯示科興疫苗有高出BNT近5倍的風險感染重症，慶幸新加坡僅有2%的人接種科興。

Singapore study that showed five times the risk of severe COVID with Sinovac vs Pfizer.

Thankfully only 2% vaccinated with Sinovac.https://t.co/dS31dP7MQU — David Lye （@davidlye70） April 13, 2022

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