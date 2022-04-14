為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重症率比接種BNT疫苗高4.56倍 新加坡專家：幸虧僅2％打科興

    新加坡傳染病專家小組本月12日發表一項研究，接種兩劑科興疫苗（見圖）感染率是兩劑BNT疫苗接種者的2.37倍，重症率則是高出了BNT疫苗的4.56倍。示意圖。（路透）

    新加坡傳染病專家小組本月12日發表一項研究，接種兩劑科興疫苗（見圖）感染率是兩劑BNT疫苗接種者的2.37倍，重症率則是高出了BNT疫苗的4.56倍。示意圖。（路透）

    2022/04/14 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕近來中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高燒不退，不免令外界聯想，是否與該國主要施打疫苗廠牌為科興及國藥有所關聯。新加坡傳染病專家小組本月12日發表一項研究，顯示接種兩劑科興疫苗感染率是兩劑BNT疫苗接種者的2.37倍，重症率則是高出了BNT疫苗的4.56倍。對此，研究人員之一的新加坡感染醫學專家David Lye評論，還好新加坡只有2%的人選擇施打科興。

    此份由新加坡國家傳染病中心執行主任梁玉心（Yee-Sin Leo）等人共同執行的研究本月12日刊出，該項研究目的在於比較新加坡現行開放的4大廠牌疫苗在防疫效力及防重症效力上的差異，包含不活化疫苗科興、國藥，以及mRNA疫苗BNT及莫德納。

    研究發現，接種兩劑不活化疫苗的保護力低於接種兩劑的mRNA疫苗，研究也指出，國藥在防護力上的表現高於科興，但仍低於mRNA疫苗。儘管如此，兩類疫苗都能提供足夠的防疫保護力，而在對抗重症的防護力上，莫德納比BNT提供了更高的保護力。

    該項研究執行於2021年10月1日至同年11月1日，研究對象為20歲以上、已接種2劑武肺疫苗的新加坡民眾，並排除先前有染疫史及施打第三劑追加劑的族群。270萬餘名研究對象中，74%的人接種BNT，23%的人接種莫德納，2%的人接種科興，1%的人接種國藥。

    防堵感染的效力上，與BNT疫苗的接種者相比，科興的接種者有高出2.37倍的機率染疫，國藥的接種者則有1.62倍的機率染疫，而莫德納則有0.84倍的機率染疫。

    防重症的效力上，與BNT的接種者相比，科興接種者高出4.56倍的機率感染重症，國藥則高出1.58倍，莫德納的接種者則有0.42倍的機率染疫後轉為重症。

    對此，研究人員之一、David Lye透過推特發文分享該項研究並表示，這份研究顯示科興疫苗有高出BNT近5倍的風險感染重症，慶幸新加坡僅有2%的人接種科興。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市再公布8張足跡 錢櫃、饗饗、台大籃球場都入列
    2022/04/14 20:38

    北市再公布8張足跡 錢櫃、饗饗、台大籃球場都入列
    新版停課標準上路 各縣市作法看這篇（不斷更新）
    2022/04/14 20:35

    新版停課標準上路 各縣市作法看這篇（不斷更新）

    184特區不僅宜居 這區段近享有雙區機能
    隔離用APP「隔空抓藥」 藥師送藥到府
    2022/04/14 20:30

    隔離用APP「隔空抓藥」 藥師送藥到府
    2基隆刑警小吃店喝酒染疫調職 再嚴懲各記一大過
    2022/04/14 20:28

    2基隆刑警小吃店喝酒染疫調職 再嚴懲各記一大過

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播