重症率比接種BNT疫苗高4.56倍 新加坡專家：幸虧僅2％打科興

〔即時新聞/綜合報導〕近來中國上海武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情高燒不退,不免令外界聯想,是否與該國主要施打疫苗廠牌為科興及國藥有所關聯。新加坡傳染病專家小組本月12日發表一項研究,顯示接種兩劑科興疫苗感染率是兩劑BNT疫苗接種者的2.37倍,重症率則是高出了BNT疫苗的4.56倍。對此,研究人員之一的新加坡感染醫學專家David Lye評論,還好新加坡只有2%的人選擇施打科興。

此份由新加坡國家傳染病中心執行主任梁玉心(Yee-Sin Leo)等人共同執行的研究本月12日刊出,該項研究目的在於比較新加坡現行開放的4大廠牌疫苗在防疫效力及防重症效力上的差異,包含不活化疫苗科興、國藥,以及mRNA疫苗BNT及莫德納。

研究發現,接種兩劑不活化疫苗的保護力低於接種兩劑的mRNA疫苗,研究也指出,國藥在防護力上的表現高於科興,但仍低於mRNA疫苗。儘管如此,兩類疫苗都能提供足夠的防疫保護力,而在對抗重症的防護力上,莫德納比BNT提供了更高的保護力。

該項研究執行於2021年10月1日至同年11月1日,研究對象為20歲以上、已接種2劑武肺疫苗的新加坡民眾,並排除先前有染疫史及施打第三劑追加劑的族群。270萬餘名研究對象中,74%的人接種BNT,23%的人接種莫德納,2%的人接種科興,1%的人接種國藥。

防堵感染的效力上,與BNT疫苗的接種者相比,科興的接種者有高出2.37倍的機率染疫,國藥的接種者則有1.62倍的機率染疫,而莫德納則有0.84倍的機率染疫。

防重症的效力上,與BNT的接種者相比,科興接種者高出4.56倍的機率感染重症,國藥則高出1.58倍,莫德納的接種者則有0.42倍的機率染疫後轉為重症。

對此,研究人員之一、David Lye透過推特發文分享該項研究並表示,這份研究顯示科興疫苗有高出BNT近5倍的風險感染重症,慶幸新加坡僅有2%的人接種科興。

Singapore study that showed five times the risk of severe COVID with Sinovac vs Pfizer.

Thankfully only 2% vaccinated with Sinovac.https://t.co/dS31dP7MQU