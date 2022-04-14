前例一堆！美國警告索羅門：中國將成為你們的主人

美參院外交委員會主席梅南德茲直接警告索國總理蘇嘉瓦瑞（見圖），「若執意推行這項合作協議，中國將成為你們的主人」。（美聯社）

2022/04/14 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國與索羅門群島上月底草簽「安全合作框架協議」，隨後流出的機密文件顯示，中國有在當地興建解放軍基地的野心與企圖，引發國際擔憂，美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）直接警告索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），「若執意推行這項合作協議，中國將成為你們的主人」。

根據《澳洲人報》報導，參院外交委員會主席梅南德茲日前喊話索國總理蘇嘉瓦瑞，稱在索羅門群島建立可供中國軍方使用的基地，不符合美國、澳洲甚至索國自身的利益，他強調，「若執意推進這項安全協議，蘇嘉瓦瑞必須知道這對我們（指美、澳與周邊所有受影響的國家）意味著什麼」。

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梅南德茲在接受《天空新聞》採訪時重申了他的看法，即簽署這類安全協議的國家很可能等同把主權交給中國，「最終中國將成為你們的主人和管家」。

梅南德茲進一步表示，回顧中國在非洲與其他地方的所作所為，藉由類似的合作邀請暗中獲得對他國主權的控制，便是北京的最終目標，「他們看似帶著良好的意圖登門，接著便實施脅迫性經濟政策，最終使你（指與其合作的國家）被中國擁有」。

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