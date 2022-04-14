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    美國CDC：大眾運輸口罩令將延長至5月3日

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨宣布，原訂在4月18日解除的大眾運輸口罩令，將延長至5月3日，以評估確診數升高後所產生的影響。（歐新社）

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨宣布，原訂在4月18日解除的大眾運輸口罩令，將延長至5月3日，以評估確診數升高後所產生的影響。（歐新社）

    2022/04/14 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕由於Omicron亞變種BA.2成為美國境內主流毒株，近幾週武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數呈現上升趨勢，對此美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨（13日）宣布，原訂在4月18日解除的大眾運輸口罩令，將延長至5月3日，以評估確診數升高後所產生的影響。

    綜合外媒報導，美國CDC於2021年初宣布，民眾搭乘大眾交通運輸工具，包括飛機、輪船、火車、公車、地鐵或計程車等，皆需全程配戴口罩，自此口罩令多次延長，最終訂在今年4月18日解除。

    報導指出，近幾週全美單日確診數從單日新增2萬5千例，攀升至3萬例左右，其中有約85％病患是感染Omicron亞變種BA.2，有鑑於此美國CDC昨宣布，原訂4月18日解除的大眾運輸口罩令，將延長15天至5月3日。

    白宮新聞祕書莎琪（Jen Psaki）進一步說明，在口罩禁令延長這段期間，疾病中心將評估確診人數升高後，對住院、死亡和醫療系統能量等是否產生任何潛在性衝擊或影響，2週後將視情況調整防疫措施。

    對此美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾在上週提到，由於Omicron亞變種BA.2影響，美國境內確診數將明顯增加，他也進一步建議「美國民眾應該在秋季接種第4劑疫苗，最終可能1年接種1次武肺疫苗，如同接種流感疫苗」。

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