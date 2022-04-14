嚴厲警告中國！ 葉倫：若不協助終結俄烏戰事將承受後果

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日警告中國，如果不協助終結俄烏戰事將承受經濟後果。（法新社）

2022/04/14 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日表示，中國應該協助終結俄羅斯在烏克蘭的戰爭，否則將失去其在世界上的地位，並警告北京對俄羅斯侵烏的立場，可能影響各國與中國合作及貿易的意願。

《路透》報導，葉倫13日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表重要演說指出，她「熱切」希望中國能從與俄羅斯的「特殊關係」，來說服莫斯科結束衝突，並稱在戰爭問題上「袖手旁觀」的國家是沒有遠見的。

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她說，「我們呼籲對俄羅斯採取堅決行動，而中國如何回應，很可能會影響世界對於中國的態度及其擁抱進一步經濟融合的意願。」

葉倫表示，中國和西方愈來愈難將經濟問題與國家安全問題分開，無論中國的地緣政治目標和戰略如何，美方都沒有看到北京對俄羅斯入侵及對國際秩序的善意解釋。

她說，如果中國不尊重烏克蘭的主權和領土完整，就難以期望國際社會將來遵守北京方面提出的同類訴求。《法新社》認為，葉倫此話似乎是指中國對台灣的立場。

葉倫還重申，對於就國際制裁俄羅斯行動「保持觀望」的國家來說，任何削弱制裁的行動都將觸怒美國及其盟友。

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