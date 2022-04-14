逃亡30小時！ 紐約布魯克林地鐵槍擊犯落網

詹姆斯被捕時身穿藍色T恤和深咖啡色長褲，雙手被銬在背後。（美聯社）

2022/04/14 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市布魯克林區地鐵站12日發生槍擊案，至少造成29人受傷，其中有10人受槍傷，嫌犯在逃亡約30小時後，以涉嫌聯邦恐怖主義罪被捕。

美國紐約位於布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的地鐵站36街站（36th Street）於當地時間12日上午約8點半發生槍擊案，嫌犯戴著防毒面具，先在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，使用一把9毫米口徑槍對通勤乘客開槍，造成至少29人受傷。

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事發後，紐約警方指控62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）為嫌犯，並在網站上公布他的身分和照片，並懸賞5萬美元（約新台幣145萬元）緝凶。

《美聯社》報導，紐約警方13日接獲通報，聲稱詹姆斯人在曼哈頓下東城一家麥當勞，但警方到達時找不到詹姆斯，警方在附近搜索後，在一處街角找到詹姆斯。警方透露，通報消息的正是詹姆斯本人。

詹姆斯被捕時身穿藍色T恤和深咖啡色長褲，雙手被銬在背後，在押送至警車的過程中並未回應媒體的提問。布魯克林檢察官皮斯（Breon Peace）表示，正在等待公共交通系統的恐怖襲擊或其他暴力襲擊的指控，詹姆斯最高可能被判處無期徒刑。

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