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    歐洲安全暨合作組織：俄軍在烏違反國際人道法

    烏克蘭布查鎮在俄軍撤離後發現大批平民被虐殺，圖為法國法醫人員抵達布查協助調查戰爭罪行。（美聯社）

    烏克蘭布查鎮在俄軍撤離後發現大批平民被虐殺，圖為法國法醫人員抵達布查協助調查戰爭罪行。（美聯社）

    2022/04/13 23:23

    〔中央社〕世界最大安全組織歐洲安全暨合作組織（OSCE）的報告指控，俄羅斯在烏克蘭有「違反國際人道法的明確模式」。

    根據歐洲安全暨合作組織的報告，如果俄國2月24日入侵烏克蘭後有遵守其國際義務，「遭殺害或受傷的平民數量勢必會少更多」。

    在歐洲安全暨合作組織常設理事會會議發表、長達110頁的報告指出，俄軍破壞和摧毀烏克蘭民宅、醫院、學校、自來水廠和其他基礎設施。

    這份報告還包含在地非政府組織（NGO）的資料，負責撰寫報告的3位專家表示，由於他們團隊的時間表和調查範圍有限，不可能查明俄軍犯下的戰爭罪行。

    報告指出：「不過，專家任務團發現俄軍進行敵對行動時，違反國際人道法的明確模式。」在烏克蘭3月3日提出要求下，歐洲安全暨合作組織組成這支專家任務團。

    這份報告涵蓋的時間從2月24日到4月1日，也就是俄軍從布查鎮（Bucha）和烏克蘭北部其他城鎮撤退，平民陳屍街頭照片曝光前。

    但報告指出，「證據指向俄軍犯下重大戰爭罪行和違反人道罪」，並呼籲展開國際調查。

    報告作者表示，記錄到的其他「暴力行為」，像是鎖定目標殺害、強迫失蹤或綁架平民，「可能」符合犯下違反人道罪。

    這份報告也認定，俄烏衝突對女性、孩童、長者和殘障人士「已經造成且持續造成尤其負面影響」。

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