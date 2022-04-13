為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國際刑事法院團隊抵布查 首席檢察官：烏克蘭是犯罪現場

    國際刑事法院首席檢察官卡林汗（中）今天抵達烏克蘭布查鎮，強調「來到這裡是因為我們有合理的依據相信這裡發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行」。前排右為烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）。（歐新社）

    國際刑事法院首席檢察官卡林汗（中）今天抵達烏克蘭布查鎮，強調「來到這裡是因為我們有合理的依據相信這裡發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行」。前排右為烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）。（歐新社）

    2022/04/13 23:16

    〔中央社〕俄羅斯軍隊日前佔領烏克蘭首都基輔郊外的布查鎮（Bucha）長達數週時間，期間有數百位平民被殺害，烏方指控就是俄軍所為，國際刑事法院首席檢察官今天已經抵達當地。

    國際刑事法院（International Criminal Court）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）告訴記者：「烏克蘭是犯罪現場。我們來到這裡是因為我們有合理的依據相信，這裡發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行。」

    法新社報導，卡林汗表示：「我們必須穿透戰爭迷霧才能瞭解真相。這需要獨立、公正的調查。」

    卡林汗指出，國際刑事法院的鑑識小組將開始工作，「這樣我們才能真正確保，我們把真相與虛構區分開來。我們必須保持開放的心態，而且我們必須依循證據」。

    但俄國當局否認殺害布查鎮平民，俄國總統普廷（Vladimir Putin）曾駁斥說，俄國軍人射殺平民的相關報導是「捏造的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭布查大屠殺慘絕人寰 普廷：看到的「都是假的」
    2022/04/12 23:03

    烏克蘭布查大屠殺慘絕人寰 普廷：看到的「都是假的」
    自由說新聞》「我趕走了俄軍！」 烏克蘭男童堅強護家園影像曝光
    2022/04/12 16:35

    自由說新聞》「我趕走了俄軍！」 烏克蘭男童堅強護家園影像曝光

    抗通膨求保值 置產豪宅避險佳
    博羅江卡也遭俄軍血腥屠殺 烏總檢察長：2棟房子發現26具屍體
    2022/04/08 10:15

    博羅江卡也遭俄軍血腥屠殺 烏總檢察長：2棟房子發現26具屍體
    泯滅人性！德國截獲俄軍通聯 布查屠殺是蓄意的
    2022/04/07 22:19

    泯滅人性！德國截獲俄軍通聯 布查屠殺是蓄意的

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    足球》布查大屠殺！烏克蘭25歲選手拒投降 與母同遭凌虐處決
    2022/04/06 19:55

    足球》布查大屠殺！烏克蘭25歲選手拒投降 與母同遭凌虐處決
    俄官媒大內宣「北約策動布查大屠殺」 納瓦尼怒發長文打臉
    2022/04/06 01:58

    俄官媒大內宣「北約策動布查大屠殺」 納瓦尼怒發長文打臉
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播