國際刑事法院團隊抵布查 首席檢察官：烏克蘭是犯罪現場

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（中）今天抵達烏克蘭布查鎮，強調「來到這裡是因為我們有合理的依據相信這裡發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行」。前排右為烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）。（歐新社）

2022/04/13 23:16

〔中央社〕俄羅斯軍隊日前佔領烏克蘭首都基輔郊外的布查鎮（Bucha）長達數週時間，期間有數百位平民被殺害，烏方指控就是俄軍所為，國際刑事法院首席檢察官今天已經抵達當地。

國際刑事法院（International Criminal Court）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）告訴記者：「烏克蘭是犯罪現場。我們來到這裡是因為我們有合理的依據相信，這裡發生了國際刑事法院管轄範圍內的罪行。」

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法新社報導，卡林汗表示：「我們必須穿透戰爭迷霧才能瞭解真相。這需要獨立、公正的調查。」

卡林汗指出，國際刑事法院的鑑識小組將開始工作，「這樣我們才能真正確保，我們把真相與虛構區分開來。我們必須保持開放的心態，而且我們必須依循證據」。

但俄國當局否認殺害布查鎮平民，俄國總統普廷（Vladimir Putin）曾駁斥說，俄國軍人射殺平民的相關報導是「捏造的」。

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