恐淪俄眼中釘！ 芬蘭總理無懼：最快數週內敲定加入北約

芬蘭總理馬林週三於瑞典首都斯德哥爾摩發表談話。（路透）

2022/04/13 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，有消息傳芬蘭與瑞典最快會在今年夏天加入北大西洋公約組織（NATO）。對此，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天（13日）無懼俄羅斯威脅放話，暗示加快加入北約腳步，表示芬蘭可能在數週內決定是否遞出申請。

根據《CNN》報導，看到芬蘭與瑞典越來越接近北約，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日表達強烈反對立場，警告芬蘭與瑞典不要加入北約，稱此舉會破壞歐洲穩定。與此同時，近日還有消息傳俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境，並有衛星影像捕捉到芬蘭灣的俄國海軍拉達級潛艦正在進行測試，有關芬蘭成為俄軍下一目標的擔憂甚囂塵上。

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馬林無懼俄方恐嚇，今天於斯德哥爾摩（Stockholm）與瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）會晤後記者會強調，有關芬蘭何時決定申請加入北約，她不會給出任何具體時程，「但我認為很快就會有結果，而且不是幾個月的時間，而是幾週內可能就會有定奪」。

《CNN》指出，俄總統普廷發動侵烏戰爭的原因之依舊是烏克蘭當初渴望加入北約，企圖藉由所謂的「特別軍事行動」來讓鄰國屈服，維護俄國在東歐的權威。然而戰爭至今已近1個半月，普廷的計畫似乎已經失敗，這段時間不僅沒有達成任何具體目標，反而讓西方世界更加團結對抗俄羅斯，東歐世界對俄國的厭惡似乎也增加。

瑞典總理安德森（左）與芬蘭總理馬林（右）今天在瑞典首都斯德哥爾摩會面，討論兩國加入北約相關事宜。（法新社）

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