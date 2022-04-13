為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍戰車損失慘重 專家：反戰車武器有效、俄戰術運用不當

    俄軍裝甲部隊在此次入侵作戰中損失慘重。圖為被摧毀的俄軍戰車。（路透）

    俄軍裝甲部隊在此次入侵作戰中損失慘重。圖為被摧毀的俄軍戰車。（路透）

    2022/04/13 13:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近50天，俄軍損失慘重，大量俄軍戰車、裝甲車殘骸散步在烏克蘭境內，軍事專家認為，俄軍裝甲載具之所以出現重大損失，主要出自於兩個原因，一是西方國家援助烏克蘭的反戰車武器十分有效，二來是俄軍戰術運用不當。

    根據英國《BBC》報導，烏克蘭武裝部隊宣稱，截至4月11日為止，擊毀俄軍戰車725輛、裝甲載具1923輛。烏軍之所以能有效打擊俄軍裝甲部隊，原因在於西方援助烏克蘭大量反戰車武器，其中以美國的「標槍」和英國的「NLAW」為大宗。

    美國的洛克希德馬丁公司指出，標槍飛彈能以「攻頂模式」擊中戰車車頂，也就是朝戰車裝甲最薄弱的地方攻擊。英國的「NLAW」也是以類似「攻頂模式」的方式攻擊戰車，飛彈會飛到戰車車頂上爆炸，爆炸後產生的金屬噴流向下攻擊戰車砲塔。

    英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）研究員雷諾斯（Nick Reynolds）指出，「標槍」和「NLAW」都能有效擊毀戰車，如果沒有這些反戰車武器，烏克蘭目前的局勢可能會非常不一樣。

    俄軍的部隊編制在此次入侵時採用「營級戰術群」（Battalion Tactical Groups，BTG），大致上以大量裝甲車輛及相對少的步兵單位組成。英國聖安德魯斯大學戰略學者歐布萊恩（Phillips O'Brien）表示，BTG的優勢在於快速打擊、火力強大，但是裝甲縱隊被攻擊的時候，缺少步兵人員保護。在俄羅斯沒有取得空中優勢的狀況下，俄軍也較難以得知烏軍行蹤，因此烏軍成功伏擊俄軍裝甲縱隊的機率也因此增加，對俄軍裝甲縱隊造成重大打擊。

    另外，俄軍此次損失的戰車除了被擊毀，也有許多戰車是被俄軍棄置，歐布萊恩指出，有些戰車因為燃料耗盡而被俄軍棄置，這是後勤系統失靈所致；有些戰車陷入泥巴無法動彈，這是軍方高層發動攻勢的季節不對。雷諾斯表示，部分戰車乘員面對攻擊時棄車而逃，「有的衝出橋外，有的開到壕溝內」，這代表部分俄軍人員缺乏妥善運用裝備的能力。

    專家認為，西方軍援烏克蘭的反戰車武器十分有效。圖為手持NLAW的烏克蘭士兵（美聯社）

    專家認為，西方軍援烏克蘭的反戰車武器十分有效。圖為手持NLAW的烏克蘭士兵（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大禮包來了！ 英國證實加碼提供烏克蘭「殺傷性軍援」
    2022/04/09 19:05

    大禮包來了！ 英國證實加碼提供烏克蘭「殺傷性軍援」
    烏克蘭陸軍突襲！ 暗夜發射標槍飛彈炸毀俄軍戰車
    2022/04/05 19:16

    烏克蘭陸軍突襲！ 暗夜發射標槍飛彈炸毀俄軍戰車

    剷油神錠助攻 男神裸浴秀猛肌沒在怕
    美國出手了！ 將轉交蘇聯製戰車給烏克蘭 用來砲轟烏東俄軍
    2022/04/02 18:16

    美國出手了！ 將轉交蘇聯製戰車給烏克蘭 用來砲轟烏東俄軍
    反攻奪回基輔以東城鎮 烏軍士兵笑呵呵還原「戰車倍增術」
    2022/03/29 20:49

    反攻奪回基輔以東城鎮 烏軍士兵笑呵呵還原「戰車倍增術」

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    最新戰損！ 烏軍稱17000俄軍官兵陣亡 摧毀逾2200戰甲車
    2022/03/28 20:24

    最新戰損！ 烏軍稱17000俄軍官兵陣亡 摧毀逾2200戰甲車
    感謝支援！ 俄軍大失血 烏克蘭戰車比開戰前多出43輛
    2022/03/25 19:58

    感謝支援！ 俄軍大失血 烏克蘭戰車比開戰前多出43輛
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播