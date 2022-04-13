恐200萬人斷電！烏攔截網攻 控俄駭客企圖破壞電網

烏克蘭週二表示，俄羅斯駭客上週企圖對其電網發動網攻受挫。（路透）

2022/04/13 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官方週二表示，俄羅斯駭客上週企圖對其電網發動網攻受挫。政府發言人佐拉（Victor Zhora）指出，「這是一個軍事駭客團隊，目標是廢掉包括變電所在內等部分設施，但沒成功，我們正在調查中」。外媒未能即時取得俄方回應，但莫斯科一直否認對烏網攻相關指控。

綜合外媒報導，烏克蘭指控，一個與俄羅斯軍方有關的駭客組織「沙蟲」，試圖滲透烏克蘭變電所，同時部署能夠切斷電力的惡意軟體。佐拉則說，「這次襲擊很有可能是為了支持俄軍在烏東的活動」。

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烏克蘭資安應急響應小組（CERT-UA）表示，這次是駭客第二度發動網攻，包括計畫上週五晚間關閉變電所、破壞基礎設施，但因烏國設法阻止，電網幸未受損，並指駭客目標是控制高壓變電所的電腦，但沒透露是哪間能源公司遇襲。

烏克蘭能源部副部長薩法洛夫（Farid Safarov）透露，若網攻成功，大約200萬人可能斷電（lost power）。

報導指出，斯洛伐克網路安全公司ESET表示，已與烏克蘭共同阻止網攻，並稱相關惡意程式是2016年導致基輔停電的升級版，且估計兩週前就已做好準備。美國網路安全與基礎設施安全局也正與烏克蘭官員密切合作了解中。

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