為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐約地鐵槍擊案嫌犯身分曝光！ 警方懸賞5萬美元緝凶

    紐約警方公布嫌犯身分及照片，為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。（圖擷取自紐約市警察局）

    紐約警方公布嫌犯身分及照片，為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。（圖擷取自紐約市警察局）

    2022/04/13 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區地鐵12日發生槍擊案，造成至少29人受傷，其中10人遭到槍擊，紐約警方公布嫌犯身分及照片，為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James），並懸賞5萬美元（約新台幣145萬元）緝凶。

    美國紐約位於布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的地鐵站卅六街站（36th Street）於當地時間12日上午約8點半發生槍擊案，嫌犯在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成至少29人受傷。

    《路透》報導，紐約市警察局（NYPD）表示，據信是單獨犯案，嫌犯疑似為62歲非裔男子詹姆斯，身高大約5呎5吋（165公分）、身材魁梧，身穿綠色營建類型的背心和灰色連帽運動上衣。

    警方指出，詹姆斯在威斯康辛州和費城都有註冊地址，警方根據他在現場遺留的信用卡循線調查，發現他承租1輛搬家用U-Haul貨車，在國王高速公路站（Kings Highway）搭乘開往曼哈頓的N線列車，當列車駛進36街車站的時候，詹姆斯戴著防毒面具，向車廂丟擲2枚煙霧彈，隨即連續射擊33發子彈。

    紐約警方在網站上公布詹姆斯的身分和樣貌，並且懸賞5萬美元，要求民眾協助將嫌犯緝拿歸案。

    紐約警方懸賞5萬美元，要求民眾協助將嫌犯緝拿歸案。（圖擷取自紐約市警察局）

    紐約警方懸賞5萬美元，要求民眾協助將嫌犯緝拿歸案。（圖擷取自紐約市警察局）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐約地鐵槍擊案傳至少29傷 警鎖定1黑人男子追捕中
    2022/04/13 07:36

    紐約地鐵槍擊案傳至少29傷 警鎖定1黑人男子追捕中
    紐約地鐵槍擊至少16傷 5中彈
    2022/04/13 05:30

    紐約地鐵槍擊至少16傷 5中彈

    台灣缺工 企業帶頭響應人才永續行動
    恐攻？紐約地鐵驚傳多人中彈 布魯克林現場還有未爆彈
    2022/04/12 22:05

    恐攻？紐約地鐵驚傳多人中彈 布魯克林現場還有未爆彈
    畫面曝光！ 紐約時代廣場驚傳爆炸巨響 民眾嚇壞四處逃竄
    2022/04/11 14:12

    畫面曝光！ 紐約時代廣場驚傳爆炸巨響 民眾嚇壞四處逃竄

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播