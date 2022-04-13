紐約地鐵槍擊案嫌犯身分曝光！ 警方懸賞5萬美元緝凶

紐約警方公布嫌犯身分及照片，為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）。（圖擷取自紐約市警察局）

2022/04/13 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區地鐵12日發生槍擊案，造成至少29人受傷，其中10人遭到槍擊，紐約警方公布嫌犯身分及照片，為62歲非裔男子詹姆斯（Frank James），並懸賞5萬美元（約新台幣145萬元）緝凶。

美國紐約位於布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的地鐵站卅六街站（36th Street）於當地時間12日上午約8點半發生槍擊案，嫌犯在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成至少29人受傷。

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《路透》報導，紐約市警察局（NYPD）表示，據信是單獨犯案，嫌犯疑似為62歲非裔男子詹姆斯，身高大約5呎5吋（165公分）、身材魁梧，身穿綠色營建類型的背心和灰色連帽運動上衣。

警方指出，詹姆斯在威斯康辛州和費城都有註冊地址，警方根據他在現場遺留的信用卡循線調查，發現他承租1輛搬家用U-Haul貨車，在國王高速公路站（Kings Highway）搭乘開往曼哈頓的N線列車，當列車駛進36街車站的時候，詹姆斯戴著防毒面具，向車廂丟擲2枚煙霧彈，隨即連續射擊33發子彈。

紐約警方在網站上公布詹姆斯的身分和樣貌，並且懸賞5萬美元，要求民眾協助將嫌犯緝拿歸案。

紐約警方懸賞5萬美元，要求民眾協助將嫌犯緝拿歸案。（圖擷取自紐約市警察局）

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