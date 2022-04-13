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    討論支援烏克蘭 美國8大軍火商齊聚國防部密會

    美國國防部找8大軍火商開會，討論烏俄戰事延長後，美國對烏克蘭的軍援能力。（路透）

    美國國防部找8大軍火商開會，討論烏俄戰事延長後，美國對烏克蘭的軍援能力。（路透）

    2022/04/13 08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事已持續超過1個月，美國軍援為烏克蘭抵抗俄羅斯做出顯著貢獻。美國政府人士於當地時間12日透露，美國國防部將於13日接待美國前8大軍火商，討論烏俄戰事若持續數年時，美國軍火商滿足烏克蘭武器需求的能力為何。

    綜合外媒報導，美國國防部將邀請雷神（Raytheon Technologies）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）、波音（Boeing Co）、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）、通用動力（General Dynamics）、L3哈里斯（L3Harris）等8間美國軍武製造商與會，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）也將出席此會議。

    國防官員透露，此次國防部與8大軍火商的會議將討論加快現有系統生產，以及開發新系統的相關建議，會議的重點在於討論若烏俄戰事持續數年，美國軍火商支援的能力為何。

    國防官員推測，各大廠商可能會在會議中提出美國國防製造業面臨的嚴峻挑戰，包括嚴重的供應鏈問題，以及缺乏負擔生產的勞動力，這些因素都在限制國防生產能力，隨著美國國防預算增加以及烏克蘭軍援合約，供應鏈可能會更加吃緊。

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