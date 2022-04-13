紐約地鐵槍擊案傳至少29傷 警鎖定1黑人男子追捕中

美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成近30位民眾受傷。（美聯社）

2022/04/13 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子於上班尖峰時間，在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，目前傳出有至少29人受傷，嫌犯疑似為黑人男性，警方正循線展開追捕，至於犯案動機仍有待釐清。

美國紐約位於布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的地鐵站卅六街站（36th Street）於當地時間12日上午約8點半發生槍擊案，據指當時有1名戴著防毒面具男子，在一列開往曼哈頓的地鐵列車上丟擲煙霧彈後，對當時在車廂內的民眾開槍，據警方指出，包含車廂內及月台上都有民眾受傷，並有數人中彈，現場血跡斑斑，令人不忍直視。

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包含《CNN》、《Washingtonpost》、《CBSnews》等外媒都引述官方或醫院說法指出，該起槍擊案已造成至少29人受傷並送醫。據警方指出，作案的兇嫌身材壯碩，身高約165公分，並穿有綠色建築工的背心，在現場遺留信用卡，警方已循線查到，事發前該名黑人男性曾租了一台貨車，警方也在布魯克林區找到車輛，並派出拆彈小組前往檢查，同時也持續對這名兇嫌進行追捕。

美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，現場可見血跡斑斑。（路透）

美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，嫌犯疑似為黑人男性。（美聯社）

美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成近30位民眾受傷。（美聯社）

美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，警方事後已封鎖地鐵出口。（法新社）

美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，大批警消到場協助救難及進行調查。（路透）

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