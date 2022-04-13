為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐約地鐵槍擊案傳至少29傷 警鎖定1黑人男子追捕中

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成近30位民眾受傷。（美聯社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成近30位民眾受傷。（美聯社）

    2022/04/13 07:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子於上班尖峰時間，在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，目前傳出有至少29人受傷，嫌犯疑似為黑人男性，警方正循線展開追捕，至於犯案動機仍有待釐清。

    美國紐約位於布魯克林區（Brooklyn）日落公園（Sunset Park）的地鐵站卅六街站（36th Street）於當地時間12日上午約8點半發生槍擊案，據指當時有1名戴著防毒面具男子，在一列開往曼哈頓的地鐵列車上丟擲煙霧彈後，對當時在車廂內的民眾開槍，據警方指出，包含車廂內及月台上都有民眾受傷，並有數人中彈，現場血跡斑斑，令人不忍直視。

    包含《CNN》、《Washingtonpost》、《CBSnews》等外媒都引述官方或醫院說法指出，該起槍擊案已造成至少29人受傷並送醫。據警方指出，作案的兇嫌身材壯碩，身高約165公分，並穿有綠色建築工的背心，在現場遺留信用卡，警方已循線查到，事發前該名黑人男性曾租了一台貨車，警方也在布魯克林區找到車輛，並派出拆彈小組前往檢查，同時也持續對這名兇嫌進行追捕。

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，現場可見血跡斑斑。（路透）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，現場可見血跡斑斑。（路透）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，嫌犯疑似為黑人男性。（美聯社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，嫌犯疑似為黑人男性。（美聯社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成近30位民眾受傷。（美聯社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，據指1名男子在車廂內丟擲數枚煙霧彈後，對大批民眾開槍，造成近30位民眾受傷。（美聯社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，警方事後已封鎖地鐵出口。（法新社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，警方事後已封鎖地鐵出口。（法新社）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，大批警消到場協助救難及進行調查。（路透）

    美國紐約12日驚傳地鐵攻擊事件，大批警消到場協助救難及進行調查。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到了！萬豪酒店賓利車槍擊破案 賴嫌自稱「藥吃太多」
    2022/03/24 22:04

    抓到了！萬豪酒店賓利車槍擊破案 賴嫌自稱「藥吃太多」
    慘！美3歲男童拿到槍枝不慎擊發 母親中彈身亡
    2022/03/15 10:28

    慘！美3歲男童拿到槍枝不慎擊發 母親中彈身亡

    新竹包租代管好處多 房東房客享優惠
    南港暗夜槍響！竹聯幫分子疑欠賭債 友被拐代出面遭轟12槍
    2022/02/13 06:12

    南港暗夜槍響！竹聯幫分子疑欠賭債 友被拐代出面遭轟12槍
    埃及渡假勝地驚傳持刀攻擊事件 外國旅客2死4傷
    2017/07/15 00:34

    埃及渡假勝地驚傳持刀攻擊事件 外國旅客2死4傷

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    美國紐約清真寺外傳槍擊 2穆斯林身亡
    2016/08/14 13:02

    美國紐約清真寺外傳槍擊 2穆斯林身亡
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播