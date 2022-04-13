俄軍又出包！在白俄搞丟武器裝備 發傳單急尋「看到請通知」

俄軍士兵傳在白俄羅斯戈梅利南部地區弄丟武器裝備，當地出現多張紅色傳單，要白俄民眾看到相關武器裝備打電話通知白俄軍方。（圖取自推特）

2022/04/13 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍不僅在烏國境內弄丟大量武器、裝備與戰車，現在還傳出俄軍士兵在白俄羅斯戈梅利（Gomel）南部地區弄丟了武器裝備，當地也出現多張紅色傳單，要白俄民眾看到相關武器裝備請打電話通知白俄羅斯軍方。

時常分享白俄羅斯消息的推特帳號「Belarusian Hajun project」12日在推特貼出一張紅色傳單，內容為白俄羅斯戈梅利地區南方有俄軍遺失武器：「如果你發現有俄軍武器、彈藥和裝備等，請立即打電話通知白俄羅斯武裝部隊。」

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「Belarusian Hajun project」補充，這些傳單搬出《白俄羅斯刑法》第295條（與槍枝、彈藥和爆炸物有關的非法行為）警告居民私藏觸法。據當地居民說，俄羅斯士兵確實弄丟了武器，且不僅是在霍伊尼基（Khoiniki），納魯利亞（Naroulya）和葉利斯基（Yelsk）地區也有發生類似事件。

另外，白俄羅斯林業部完全關閉戈梅利南部一些地區的森林，禁止遊客進入，而這些森林，剛好是這兩個多月以來俄羅斯軍隊最集中的地區。

⚡️Soldiers of the Russian Armed Forces lost their weapons in the southern districts of Gomel region, Belarus.

A few days ago, curious flyers began to appear in Khoiniki, which say that if you find weapons, ammunition or explosives, you should call the Belarusian Armed Forces.

1/4 pic.twitter.com/reFBIllV1o — Belarusian Hajun project （@MotolkoHelp） April 12, 2022

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