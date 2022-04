俄軍又出包！在白俄搞丟武器裝備 發傳單急尋「看到請通知」

2022/04/13 00:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍不僅在烏國境內弄丟大量武器、裝備與戰車,現在還傳出俄軍士兵在白俄羅斯戈梅利(Gomel)南部地區弄丟了武器裝備,當地也出現多張紅色傳單,要白俄民眾看到相關武器裝備請打電話通知白俄羅斯軍方。

時常分享白俄羅斯消息的推特帳號「Belarusian Hajun project」12日在推特貼出一張紅色傳單,內容為白俄羅斯戈梅利地區南方有俄軍遺失武器:「如果你發現有俄軍武器、彈藥和裝備等,請立即打電話通知白俄羅斯武裝部隊。」

「Belarusian Hajun project」補充,這些傳單搬出《白俄羅斯刑法》第295條(與槍枝、彈藥和爆炸物有關的非法行為)警告居民私藏觸法。據當地居民說,俄羅斯士兵確實弄丟了武器,且不僅是在霍伊尼基(Khoiniki),納魯利亞(Naroulya)和葉利斯基(Yelsk)地區也有發生類似事件。

另外,白俄羅斯林業部完全關閉戈梅利南部一些地區的森林,禁止遊客進入,而這些森林,剛好是這兩個多月以來俄羅斯軍隊最集中的地區。

